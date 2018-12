Sci : donne - Shiffrin vittoria da record : Per Della Mea primi punti in coppa del mondo. Prossima tappa di Coppa del mondo l'1 gennaio a Oslo con uno slalom parallelo.

LIVE Sci alpino - Slalom Semmering 2018 in DIRETTA : alle 13.30 la seconda manche. Shiffrin favorita per la vittoria. Top ten per Curtoni - bene Della Mea e Brignone : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Della prima manche dello Slalom di Semmering, gara valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Sarà come sempre un “Tutte contro Mikaela Shiffrin”. L’americana va a caccia del riscatto dopo il quinto posto di ieri in gigante, ma soprattutto dello straordinario record di quindici vittorie in un anno solare in Coppa del Mondo. Shiffrin potrebbe diventare la prima di sempre a ...

Sci alpino - Mikaela Shiffrin brinda alla 50ma vittoria in Coppa del Mondo nello slalom di Courchevel. Nona Chiara Costazza : Mikaela Shiffrin continua ad aggiornare il numero delle sue vittorie in Coppa del Mondo. L’americana è arrivata alla fatidica cifra di 50 successi (più giovane di sempre), dopo aver trionfato nello slalom di Courchevel. Si tratta anche della 35esima affermazione in questa specialità (raggiunta Marlies Schild) e della 14esima gara vinta nell’anno solare (eguagliato Marcel Hirscher). Questa volta, però, la nativa di Vail ha sofferto e ...

Sci – Mikaela Shiffrin regina dello Slalom : a Cervinia arriva la 50ª vittoria in Coppa del Mondo : Dopo essersi imposta nella prima manche dello Slalom, Mikaela Shiffrin si impone nella anche nella seconda manche e conquista la 50ª vittoria in carriera nella Coppa del Mondo Mikaela Shiffrin concede il bis a Courchevel e centra la cinquantesima vittoria in carriera in Coppa del Mondo, la settima di questa stagione. La campionessa statunitense, che ieri si era imposta in gigante, sale sul gradino più alto del podio anche nello Slalom ...

LIVE Sci alpino - Slalom Courchevel 2018 in DIRETTA : Mikaela Shiffrin per la vittoria n.50 - azzurre per la top10 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima manche dello Slalom di Courchevel, gara valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Sarà come sempre un “Tutte contro Mikaela Shiffrin”. L’americana va a caccia della doppietta sulle nevi francesi, dopo aver vinto ieri in gigante. Per la nativa di Vail ci sarebbe poi da raggiungere l’ambito traguardo dei 50 successi in carriera. Shiffrin nettamente favorita ...

Sci alpino - Slalom Killington 2018 : Mikaela Shiffrin imbattibile - 45ma vittoria in carriera! Irene Curtoni a ridosso della top10 : Mikaela Shiffrin è profeta in Patria e, dopo quello di Levi, si aggiudica anche lo Slalom di Killington, Stati Uniti, valevole per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. La fuoriclasse nata a Vail ritocca per l’ennesima volta il suo record, giungendo al successo numero 45 in carriera e il numero 34 nella specialità (portandosi a -1 dal primato dell’austriaca Marlies Schild). Dopo una prima manche nella quale non ha voluto ...

Sci - Slalom : ed è subito Shiffrin. A Levi la 44ª vittoria in carriera : subito Mikaela Shiffrin a Levi, in Finlandia, nel primo Slalom stagionale di coppa del Mondo. Nonostante le forti raffiche di vento che hanno costretto gli organizzatori a rinviare la partenza di tre ...

Sci alpino - Mikaela Shiffrin firma la 44ma vittoria in Coppa del Mondo nello slalom di Levi. Azzurre fuori dalle 15 : Mikaela Shiffrin riparte da dove aveva lasciato, ovvero vincendo lo slalom speciale di Levi, in Finlandia, valevole per la Coppa del Mondo femminile 2018 di sci alpino. La fuoriclasse di Vail centra il successo numero 33 in questa specialità (il 44esimo in assoluto) e ribadisce che, come sempre, la più forte è lei. La prova odierna non è stata resa semplice dalle condizioni meteo, dato che in mattinata erano presenti raffiche di vento fino a 70 ...