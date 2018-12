Roma | piazza Navona made in China Blitz sui banchi | multati in 40

Ncc in piazza a Roma - tensione al corteo : bruciato manichino di Di Maio e uomo si cosparge di benzina : “Pezzo di m…” : Riuniti in piazza della Repubblica a Roma per un sit-in di protesta contro la legge di Bilancio, alcuni rappresentanti degli Ncc hanno dato fuoco a un fantoccio con le fattezze del vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio. Il decreto ricalca la norma presente nel maxiemendamento, poi stralciato nel pomeriggio di venerdì per problemi di coperture. In sintesi si prevede lo stop al ritorno in rimessa per il servizio Ncc e la moratoria di 90 ...

Ncc in piazza a Roma. "Il Governo ci ascolti o blocchiamo il Paese" : Diverse centinaia di lavoratori Ncc provenienti da tutta Italia protestano in un sit-in a piazza della Repubblica a Roma contro la normativa, approvata dal Consiglio dei ministri, che disciplina i noleggi con conducente. Una delegazione sarà al Quirinale per chiedere a Mattarella di non firmare il decreto e per spiegare le proprie ragioni.In piazza molti manifestanti sventolano bandiere tricolore e intonano slogan contro il Governo: "Se ...

Ncc in piazza. Si teme paralisi a Roma : 7.11 Oggi nuova protesta degli Ncc,noleggio con conducente,che arriveranno da tutta Italia. Si teme la paralisi del centro di Roma. Molte zone sono blindate. La protesta è per una burocratizzazione eccessiva che porterebbe alla chiusura di 80 mila imprese e alla perdita di occupazione di 200 mila lavoratori del settore se entrerà in vigore l'articolo 29/1 quater,contestualmente al decreto legge. "Ritornare nel proprio garage a ogni corsa è ...

