Manovra | proteste del Pd | ' Hanno detto di abolire la povertà ma ci sono più tasse'

La mappa delle proteste contro la Manovra : Il gennaio 2019 si preannuncia come un mese di mobilitazioni contro la manovra. Molte categorie sono già scese in campo e altre sono sul piede di guerra per i provvedimenti contenuti nella legge di ...

I pensionati avari di Conte e le proteste contro la Manovra. Di cosa parlare stasera a cena : Qui a dicosaparlare si sono presi a cuore i diritti dei pensionati, partendo da un diritto di base, universale, quello di non essere presi per il culo. Se poi l'autore del, diciamo, dileggio è il prof. avv. presidente del Consiglio (sulla scia di Matteo Salvini) allora si supera la misura ragionevol

Proteste dei pensionati sulla Manovra - Boschi attacca Fico : 'Ha fatto i suoi interessi e quelli del M5s' : 'Sui tagli alle pensioni di milioni di italiani il presidente Conte si permette di dire che è vergognoso che i pensionati difendano i loro diritti: dovrebbe pulirsi la bocca, è ignobile attaccare chi ...

La Manovra arriva in aula alla Camera tra le proteste delle opposizioni : Con la promessa del governo di cambiare le norme che aumentano l'Ires agli enti non profit, nella notte la commissione Bilancio della Camera ha approvato, con i voti della maggioranza M5s-Lega, il ...

Manovra - nella notte la Commissione Bilancio vota il mandato al relatore | Proteste Pd-Forza Italia : L'opposizione ha protestato perché il testo è stato inviato in Aula "senza discutere né votare" i circa 350 emendamenti che erano stati presentati alla legge di Bilancio. Il presidente dell'Ufficio parlamentare di Bilancio: la pressione fiscale salirà nel 2019al 42,5% del Pil dal 42% del 2018

Manovra - governo pone la fiducia. Applausi ironici e proteste dal Pd : “Siete senza dignità”. E Salvini manda loro baci : Il governo ha posto la fiducia nell’Aula del Senato sul maxiemendamento alla legge di Bilancio. Ad annunciarlo, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro. Le opposizioni hanno protestato, coi senato del Pd che hanno applaudito ironicamente in direzione dei banchi dell’esecutivo. L'articolo Manovra, governo pone la fiducia. Applausi ironici e proteste dal Pd: “Siete senza dignità”. E Salvini manda loro baci ...

Manovra - caos al Senato : slitta ancora il voto. Dure proteste delle opposizioni : Per la presidente dei Senatori forzisti Annamaria Bernini "siamo alla Caporetto politica del governo che fa una cosa sconcia contro il popolo italiano. rendere in giro il Parlamento per venti giorni ...

Gli scontenti della Manovra del popolo e le proteste a Roma : Siamo a cena e possiamo provare a dare consigli non richiesti ai campioni della comunicazione. Nella manovra del popolo sono evidenti gli scontenti, i tanti gruppi, ben individuati, che hanno di che lamentarsi (dai precari dello stato che vedono sfumare l'assunzione ai pensionati che vedono sparire

La vittoria dei mediatori sulla Manovra gialloverde e le proteste in Ungheria : Vincono, forse, i mediatori, che hanno portato a Bruxelles l'impegno personale per chiudere almeno il primo tempo della partita sui conti italiani. Tria è arrivato al traguardo e perde il suo più stretto collaboratore, il capo di gabinetto Garofoli, impoverendo di conoscenze tecniche tutta la sua ma

Manovra - Conte interrotto più volte dalle proteste del Pd. E Casellati riprende Bellanova : “Stia zitta” : Prima il microfono che non funziona, poi il Pd che rumoreggia dagli spalti. L’inizio dell’informativa del presidente Giuseppe Conte, dopo l’intesa raggiunta con la Commissione Ue e il passo indietro sul rapporto deficit/Pil, non inizia nel migliore dei modi. In particolare, dai banchi dem non mancano le Contestazioni. Con la renziana Teresa Bellanova tra le più polemiche. Tanto da essere richiamata pure dalla Casellati con toni ...

Proteste Ncc al Senato - in Manovra spunta la deroga : Roma, 18 dic., askanews, - Proteste degli Ncc sotto Palazzo Madama per contestare l'entrata in vigore da gennaio della nuova normativa che prevede l'obbligo di tornare in rimessa dopo la corsa. Una ...

L'agonia infinita della Manovra e le proteste in Ungheria : Famiglia Cristiana fa l'opposizione per bene. Mettere in difficoltà le case famiglia è una cosa imperdonabile. Lo mettiamo in testa ai nostri temi della giornata, come fatto di cui vergognarsi. E per dispetto e per casualità twitteriana ci mettiamo vicino questa notizia da Parigi. Da ricorda