Juve chiude andata a 53 punti | è record

Juventus-Sampdoria 2-1 e chiude a 53 punti il girone d’andata : La Juventus dei record La Juventus dei record. La squadra di Massimiliano Allegri batte la Sampdoria 2-1 nell’ultima partita del girone d’andata. Un girone in cui i bianconeri hanno vinto diciassette partite e ne hanno pareggiate due: contro Genoa e Atalanta. La Juve chiude a 53 punti un record. Lo scorso anno il Napoli chiuse a 48, cinque in meno. Doppietta di Cristiano Ronaldo contro i doriani, doppietta che porta il portoghese in ...

Cannibale Ronaldo - il portoghese ‘si mangia’ anche la Sampdoria : la Juve chiude l’andata senza sconfitte : La doppietta di Cristiano Ronaldo permette alla Juventus di chiudere il girone d’andata senza sconfitte, con soli due pareggi ottenuti contro Genoa e Atalanta Diciassette vittorie e due pareggi, 53 punti e nessuna sconfitta nell’intero girone d’andata. La Juventus chiude l’anno con l’ennesima vittoria di questa stagione, godendosi un Cristiano Ronaldo formato extra large. Marco Alpozzi/LaPresse Il portoghese ...

Juve-Quagliarella da record per chiudere l'anno col botto : Torino 'Nella peggiore delle ipotesi chiuderemo il girone di andata con cinquanta punti'. Allegri tocca ferro, ma basta questa sua frase per rendere l'idea di cosa sia la Juventus di quest'anno. ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : diciannovesima giornata. Si chiude il girone di andata - prosegue la sfida a distanza tra Juventus e Napoli : Siamo arrivati al giro di boa. Sabato 29 dicembre va in scena il diciannovesimo turno per quanto riguarda il campionato di Serie A 2018-2019 di Calcio: l’ultima giornata di quest’anno e del girone di andata. Poi un piccolo periodo di meritate vacanze prima di lanciarsi verso il decisivo finale di stagione (si ripartirà a metà gennaio). prosegue la sfida a distanza tra Juventus e Napoli, con i bianconeri che, nonostante il mezzo passo ...

Ranking UEFA - il Real Madrid chiude in testa il 2018. La Juventus è quinta : come previsto, il Real Madrid a chiudere in vetta il 2018 per quanto riguarda il Ranking UEFA. I Blancos, vincitori delle scorse tre Champions League e dell'ultimo Mondiale per club , 4-1 al Al Ain , ,...

Juventus - trovata la chiave per De Ligt : a giugno si può chiudere : Matthijs de Ligt ha appena vinto il premio Golden Boy 2018 e si candida a un futuro stellare. In realtà, ad essere splendente è già il presente del calciatore, che a 18 anni è diventato capitano di una società gloriosa come l’Ajax. Presto, il difensore olandese potrebbe giungere in Italia, cedendo alla corte spietata della Juventus. A smuovere le resistenze dei Lancieri potrebbe pensarci il cartellino di un altro giovane, Moise Kean ...

Juventus delusa - un big del Real Madrid chiude al trasferimento - : ... 'E' chiaro che se il miglior giocatore del mondo non è più nella tua squadra ti mancherà, ma questo non significa che non abbiamo i migliori giocatori del mondo in tutti i reparti. Qualsiasi squadra ...

Young Boys-Juventus 2-1 : Dybala non basta ma Allegri chiude primo : La Juventus perde contro lo Young Boys , 1-2, ma centra il primo posto nel girone di Champions. In gol Hoarau per due volte e Dybala. LEGGI LA CRONACA

Champions League 2018/19 : la fase a gironi si chiude con la Juventus su Rai 1 : Young Boys-Juventus Dopo le eliminazioni di Inter e Napoli, scendono in campo Juventus e Roma nell’ultima giornata della fase a gironi della Uefa Champions League 2018/19. Entrambe le squadre si sono già assicurate il passaggio agli ottavi, con gli uomini di Allegri che cercheranno il primato nel gruppo nella trasferta svizzera contro lo Young Boys. La squadra di Di Francesco, invece, blinderà il secondo posto sul campo del Viktoria Plzen. ...

Piazza Affari chiude in calo ma sollievo spread spinge le banche - exploit Juve : Jeffrey Gundlach, ceo di DoubleLine Capital, ha avvisato che l'inversione della curva dei rendimenti dei Treasuries indica che l'economia Usa "è destinata a indebolirsi".

[LIVE] Serie A - Fiorentina - Juventus 0-3 Ronaldo la chiude su rigore [LIVE] : La Cronaca Live Le formazioni: Fiorentina , 4-3-3, : Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Edmilson; Gerson, Simeone, Chiesa. All. Pioli. Juventus , 4-3-1-2, : ...

Juve - De Sciglio : 'Spal dura da affrontare - ora chiuderla il prima possibile' : Il terzino Mattia De Sciglio è intervenuto a Sky Sport all'intervallo di Juventus-Spal : 'Sapevamo che sarebbe stata dura, loro giocano bene e cercano di iniziare sempre la manovra da dietro e se sbagli i tempi di pressione diventa complicato. ...

Juventus - sette vittorie per chiudere a 103 punti nel 2018 : Ma visto che le coppe arrivano vincendo le partite, sarà particolarmente attento alla statistica riportata dalla Gazzetta dello Sport . Dopo la sosta è ora di riprendere la marcia ma il calendario ...

Ceferin chiude alla Superlega 'Non vedrà mai la luce'. Agnelli 'Juve mai coinvolta' : ROMA - 'La Superlega è una sorta di fiction, un sogno, e non vedrà mai la luce'. Aleksander Ceferin esclude categoricamente la nascita di una nuova competizione dei grandi club europei in concorrenza ...