Inter | Spalletti ha un dubbio per reparto | torna Nainggolan?

Inter-Radja - sospensione finita. Spalletti ritrova Nainggolan : Riecco il reietto Radja. Sei giorni dopo lo stop per motivi disciplinari, l'Inter arruola nuovamente Nainggolan. Il 30enne centrocampista belga, assente mercoledì sera nella vittoria all'ultimo ...

Inter - Luciano Spalletti 'Basta odio nel calcio'/ 'Razzismo non ha falsato la gara col Napoli. Nainggolan c'è' : Vigilia di Empoli-Inter, il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti torna sui fatti di mercoledì contro il Napoli: 'Basta odio nel calcio, no al razzismo'.

Inter - contro l'Empoli Spalletti convoca Nainggolan - tandem davanti con Icardi e Martinez : l'Empoli per cercare il riscatto dopo le ultime tre sconfitte consecutive. L'Inter per dare continuità all'importante successo ottenuto mercoledì contro il Napoli allo stadio Meazza, con il gol vittoria messo a segno da Lautaro Martinez al 91'. Sono questi i temi principali del match che andrà in scena al Castellani di Empoli, valido per la diciannovesima giornata di campionato, l'ultima del girone di andata. Arbitro del match sarà Federico La ...

Inter a porte chiuse - il commento del tecnico Spalletti : ”Fermare la gara per i buu? È già successo, ora bisogna fare qualcosa di più, qualcosa di diverso. Poteva essere una risposta momentanea ma sono tanti gli episodi già accaduti”. Sono le parole del tecnico dell’Inter Luciano Spalletti sui fatti prima e durante la sfida con il Napoli a San Siro. ”Ci dispiace per Koulibaly, siamo al suo fianco e glielo abbiamo detto – ha proseguito l’allenatore -. Ma il ...

Morte tifoso Inter - Spalletti : “Asamoah capitano? Non basta - è arrivato il momento di dire basta” : ”È giunto il momento di dire basta per tutto quello che succede negli stadi. I cori razzisti e di discriminazione, inneggiare a tragedie tipo Heysel o Superga, prendersela con allenatori o con giocatori”. Sono le parole del tecnico dell’Inter Luciano Spalletti che Interviene così sui fatti prima e durante la sfida con il Napoli a San Siro. ”La mia posizione è di condanna senza se e senza ma, però bisogna stare ...

Empoli-Inter - conferenza Spalletti : “Basta all’odio - i “buu” non hanno falsato la partita” : conferenza Spalletti – La vittoria nel finale contro il Napoli, oltre che fondamentale ai fini della classifica, ha ricaricato le pile dell’entusiasmo dell’Inter. Dopo il pareggio con il Chievo ai nerazzurri servivano i tre punti per tenere a distanza la Lazio, trionfante a Bologna, e tentare di accorciare sui partenopei. Spalletti ha parlato dei recenti fatti accaduti in seguito […] L'articolo Empoli-Inter, conferenza Spalletti: ...

Chiamatela zona Inter : nerazzurri letali - Spalletti non muore mai : Il gol di Vecino al Tottenham, quello di Icardi nel derby e ora il sinistro di Lautaro Martinez a stendere il Napoli. Tre gol arrivati tutti nel recupero, tre gol di fondamentale importanza per la ...

Inter - Spalletti : "Vinto con merito - Lautaro era entrato male nelle ultime gare" : Luciano Spalletti è raggiante per la vittoria sul Napoli all'ultimo respiro. "Mi è sembrata un'Inter forte dall'inizio alla fine, ha vinto meritatamente. Chiaro che potevamo anche perderla, senza la ...

