Conte offre ai ministri la cena di fine anno E a ognuno fa un regalo

(Di sabato 29 dicembre 2018) Il settimanale Chi pubblica in esclusiva le foto delladiche il presidente del Consiglio Giuseppeavrebbe offerto ai 18del suo governo in un ristorante del centro di Roma."È la prima volta nella storia recente della Repubblica - scrive la rivista diretta da Alfonso Signorini - che un premier festeggia ladell'in un ristorante, come una delle tante cene aziendali che si svolgono in tutta la penisola in questo periodo, con i componenti del suo governo". Poi il settimanale scende nei dettagli."Lasi è tenuta al ristorante Le Tamerici vicino alla Fontana di Trevi - aggiunge -. Il premier ha consegnato a ciascuno dei suoi ospiti un piccolopersonalizzato (ai due vicepremier Di Maio e Salvini una bottiglia di vino con un'etichetta raffigurante le loro caricature). Allail presidente del Consiglio ha saldato il conto per tutti".