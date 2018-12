: Calcio,anticipo Juventus-Sampdoria 2-1 - TelevideoRai101 : Calcio,anticipo Juventus-Sampdoria 2-1 - NotizieIN : Calcio,anticipo Juventus-Sampdoria 2-1 - JuventusNewsUN : ?? Juventus, lieve affaticamento muscolare per Szczesny: Perin titolare con la Samp ?? Forfait del portiere polacco… -

Lachiude il girone d'andata battendo 2-1 la. Primo tempo ricco di emozioni, Ronaldo porta in vantaggio ladopo appena due minuti, Dybala sfiora il raddoppio, ma al 33'arriva il pareggio di Quagliarella su un rigore per tocco di mano di Emre Can. Nella ripresa lapreme prima due volte con Matuidi, poi con Ronaldo che costringe Audero a mandare la palla sul palo.Al 62'mani di Ferrari e rigore trasformato da CR7.Guizzo Samp nel recupero:gol di Saponara annullato,però,per fuorigioco.(Di sabato 29 dicembre 2018)