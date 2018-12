Rai | scoppia il caso Mazzola

Pechino express - scoppia il caos alla festa per la fine del reality Rai : borsettata in faccia a Paola Caruso : L'intero cast della settima edizione di Pechino express si è ritrovata in un noto locale milanese per festeggiare la fine del reality della Rai. Anche se in pochi se ne sono accorti, il programma è ...

Grande Fratello Vip - Cecchi Paone insulta Giulia Provvedi : 'Non lo avRai mai' - lei scoppia in lacrime : Finita la diretta di giovedì 8 novembre del Grande Fratello Vip , per gli inquilini della casa è tempo di tirare le somme. Ad aver turbato i concorrenti è stata l'inaspettata eliminazione di Fabio ...

The Americans 4 non va in onda su Rai4 il 21 ottobre e scoppia la polemica : polemica fresca fresca di stagione per i fan che attendevano con ansia la messa in onda di The Americans 4. Durante la presentazione dei palinsesti di Rai4 si era promessa una lunga cavalcata in The Americans partendo dal primo episodio, in onda per la prima volta in chiaro, e arrivando alla fine visto che la serie è stata cancellata nei mesi scorsi in America. A quanto pare, però, i fan dovranno arrendersi all'evidenza che non sarà così. ...

Foa : 'Eurodeputati Pd finanziati da Soros'. Scoppia la polemica - i dem querelano il presidente della Rai : 'Non abbiate paura dei nuovi populisti d'Europa'. Lo ha detto il presidente della Rai Marcello Foa in un'intervista al quotidiano liberal israeliano Haaretz in cui ha poi citato un rapporto in cui si ...

