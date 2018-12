Pavia | bimba in coma intossicata dalla droga | affidata al Policlinico San Matteo

Pavia - bimba intossicata da sostanze stupefacenti : indagini in corso : Si indaga ancora su quanto avvenuto ad una bambina di due anni e mezzo, arrivata in coma negli scorsi giorni all'ospedale San Matteo di Pavia, dove i sanitari hanno riscontrato che la piccola è stata intossicata da sostanze stupefacenti, in particolare cocaina e hashish. La bambina attualmente, come fa sapere la stampa locale, si trova in ospedale, sempre a Pavia, con la mamma. I genitori l'hanno anche riportata in ospedale per un controllo, ...