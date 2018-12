Michael Anthony smentisce la reunion coi Van Halen | “Non ho contatti con loro da quando

optimaitalia

(Di venerdì 28 dicembre 2018)Rumors e passaparola che vedono la band dei fratellitornare sui palchi entro il 2019 si arricchiscono, nelle ultime ore, con la notizia di un possibile ritorno dello storico bassista malacoi Van. Tutto era iniziato con una dichiarazione inaspettata di David Lee Roth, voce della band di Jump, rilasciata alla rivista Vulture il 13 dicembre. David aveva dichiarato che la band era pronta per suonare allo Yankee Stadium di New York nell'estate del 2019, ma aveva anche detto di non poter rivelare altro.A questo primo dettaglio si era aggiunta, intanto, una rivelazione fatta dal conduttore Eddie Trunk dell'emittente Sirius XM: il 22 dicembre aveva affermato che "fonti attendibili" riferivano che alla formazione di David Lee Roth si sarebbe riunito ancheper un tour nel 2019. Bisogna ricordare, a tal proposito, che...