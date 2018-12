M5S | un punto in meno nei consensi per ogni mese di Governo

Manovra - tensione Lega-M5S sull'ecotassa. Stasera il punto in un vertice Conte-Salvini-Di Maio : Se gli amici del M5s trovano altre coperture per gli incentivi siamo ben contenti" ha spiegato, a margine dei lavori della Commissione Bilancio del Senato, il sottosegretario all'economia Massimo ...

[Il punto] C'era una volta una Lega ambientalista - ecco le ragioni di un dietrofront che spiazza il M5S : Che sia solo gazzosa lo dice anche un leghista Doc come l'ex ministro e ed ex presidente della Lombardia Roberto Maroni che commentando lo scontro nel governo sui rifiuti tra Lega e Movimento 5 Stelle ...

Sondaggio - il M5S scende ancora : declino inarrestabile. Perde un punto al mese : Però non è la fine del mondo. I veri guai per M5S arriveranno a primavera. Poco prima del voto. Quando la gente che si era fidata di Giggino scoprirà che le mance di cittadinanza non saranno di 780 ...

Sondaggi - la Lega smette di crescere : per la prima volta da settembre è sotto il 30%. Il M5S perde un altro punto : Per la prima volta da settembre la Lega scende sotto il 30%: sembra essersi bloccato, dunque, il trend di crescita del partito di Matteo Salvini. Lo sostiene il Sondaggio pubblicato dall‘istituto Ikè e commissionato dall’Huffington Post. “A due settimane di distanza dalla nostra ultima rilevazione, il rallentamento nei consensi raccolti da M5S e da Lega si fa più sensibile. Il bilancio resta molto positivo per la Lega, che ...

Sondaggi - la Lega sotto il 30%. Il M5S perde un altro punto : è al 25 - 9% : Per la prima volta da settembre la Lega scende sotto il 30%: sembra essersi bloccato, dunque, il trend di crescita del partito di Matteo Salvini. Lo sostiene il Sondaggio pubblicato dall‘istituto Ikè e commissionato dall’Huffington Post. “A due settimane di distanza dalla nostra ultima rilevazione, il rallentamento nei consensi raccolti da M5S e da Lega si fa più sensibile. Il bilancio resta molto positivo per la Lega, ...

Ricatto M5S : prescrizione o salta il decreto Sicurezza. Salvini sul punto di cedere : Mancano solo le convergenze parallele, per il resto c'è bisogno di tutto l'armamentario della Prima Repubblica, dei polverosi rituali della vecchia politica, per provare a salvare il governo del ...

Prescrizione - tensione Lega-M5S. Conte : manterremo punto | : Di Maio insiste: "Per noi rappresenta un punto fondamentale". Intanto alla Camera la relatrice del ddl anticorruzione ha sostituito l'emendamento sulla Prescrizione modificandone solamente il titolo, ...

Elezioni europee 2019 - Salvini : “Punto su un’alleanza tra i popolari e i populisti”. Di Maio : “M5S non fa accordi con nessuno” : Qualche settimana fa non ha escluso di guidare il fronte sovranista alle europee. “È vero, amici di vari Paesi europei me lo stanno chiedendo. Maggio è ancora lontano. Vediamo, ci penso“, rispondeva in una recente intervista. In attesa di sciogliere le riserve, Matteo Salvini va oltre e mette nero su bianco la sua visione sull’Ue che verrà.”Punto su un’alleanza tra popolari e populisti, con l’esclusione dei socialisti che ...