L' effetto-Trump in Siria fa scoppiare la pace tra gli ex nemici | ora i Curdi si affidano

(Di venerdì 28 dicembre 2018), una guerra ad alleanze variabili. Il nemico di ieri, può diventare il tuo salvatore. E viceversa. L'Unità di protezione popolare (Ypg), la principale milizia curda in, ha fatto appello alle truppe governative perché si schierino a fianco delle proprie forze nel nord del Paese per contrastare l'offensiva annunciata dalla Turchia. "Invitiamo le forze del governono, che sono obbligate a proteggere il paese, la nazione e le sue frontiere, a prendere il controllo delle aree dalle quali si sono ritirate le nostre forze, in particolare Manbech, e a proteggerle contro un'invasione turca" afferma il gruppo in una nota. La richiesta di aiuto al regime di Bashar al-Assad arriva dopo l'annuncio la scorsa settimana da parte dell'alleato statunitense di un ritiro completo delle truppe dalla. L'appello viene raccolto: l'esercitono è entrato a ...