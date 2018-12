In 12 mesi 91 miliardi in fumo I rialzi maggiori? Eurotech e Juve

Natale - i regali degli italiani sono sempre più online : in due mesi spesi quasi 7 miliardi : Tra Black Friday e Natale, l'attività di shopping online degli italiani si concentra sempre più nei mesi di novembre e dicembre. A certificare il trend è l'autorevole Osservatorio eCommerce B2c del ...

Natale : sempre più acquisti online - 6 - 8 miliardi in due mesi : Secondo le previsioni dell’Osservatorio eCommerce B2c del Politecnico di Milano, in vista delle festività natalizie, tra novembre e dicembre gli acquisti online degli italiani valgono circa 6,8 miliardi di euro, pari al 25% della domanda di eCommerce annuale, in crescita di circa il 20% rispetto al 2017. Tra i regali più richiesti ci sono quelli tecnologici, abbigliamento e prodotti sportivi, giocattoli, oggetti di design e ...

Brunetta : ''In 6 mesi questo Governo ha fatto perdere agli italiani 250 miliardi di euro' : Intervenuto ieri alla Camera dei Deputati, il deputato ed economista Renato Brunetta ha comunicato le sue valutazioni sulla manovra di bilancio dopo l'arretramento con l'Ue da parte del Governo gialloverde sul deficit, dal 2,4% al 2,04%. A questo proposito, il deputato forzista ha esordito, sbeffeggiando prima Casalino e poi il vicepremier Di Maio: "Quel genio della comunicazione di Rocco Casalino si è inventato una cosa che suonava bene e cioè, ...

Banche - Unimpresa : prestiti aziende crollati di 36 miliardi negli ultimi 12 mesi : Teleborsa, - Non si ferma il credit crunch per le aziende italiane: nel corso dell'ultimo anno, i prestiti delle Banche alle imprese sono calati di quasi 36 miliardi di euro , -4,89%, nonostante l'...

Monito di Bankitalia : capitali esteri in fuga - lo spread alto pesa : 85 miliardi di euro di risparmi bruciati in sei mesi : Lanciato l'allarme sulla stabilità finanziaria del nostro paese: con lo spread così alto la ricchezza degli italiani in sei mesi si è ridotta del 2%. Fuggono anche gli investori esteri dai nostri btp, ...

Mediaset - utile a 27 milioni nei primi 9 mesi del 2018 e ricavi a 2 - 433 miliardi : Il Biscione chiude i primi 9 mesi dell'anno con utile e ricavi in calo rispetto al 2017. Raccolta pubblicitaria a +3,5% nel terzo trimestre grazie ai Mondiali. L'articolo Mediaset, utile a 27 milioni nei primi 9 mesi del 2018 e ricavi a 2,433 miliardi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

L'allarme spread di Bankitalia : "Persi 1 - 5 miliardi in sei mesi" : ... pur nel differente calcolo delle stime di crescita, che la legge di Bilancio è destinata a migliorare la salute dell'economia. Poi avverte: 'Se seguissimo alla lettera le regole europee, evitando ...

Tim - rosso di 800 milioni nei primi 9 mesi con svalutazione da 2 miliardi. A rischio l'obiettivo sul debito : MILANO - Conti in rosso nei primi nove mesi per Tim, che registra una perdita di 800 milioni legata, spiega la società, alla svalutazione dell'avviamento domestico per 2 miliardi senza la quale l'...

Fincantieri : ricavi primi nove mesi salgono a 3 - 9 miliardi - +8 - 5% : Roma, 8 nov., askanews, - Fincantieri archivia i primi nove mesi dell'anno con ricavi e proventi per 3,878 miliardi, in aumento dell'8,5% rispetto allo stesso periodo del 2017. Lo comunica la società ...

Poste : utile 9 mesi 1 - 05 miliardi - +46% - : ANSA, - ROMA, 8 NOV - Un'utile netto in crescita del 50% a 321 milioni nel terzo trimestre del 2018 e a 1.056 milioni nei primi nove mesi dell'anno, +45,9%,, ricavi per 2,5 miliardi nel terzo ...