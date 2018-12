Frasi contro arbitri | Procura Figc apre indagine su De Laurentiis e Preziosi

Juventus - furia Allegri contro ADL : «Mi girano le scatole su certe Frasi» : «Ho perso la pazienza. Mi girano le scatole, non sono di buon umore». Il pareggio a Bergamo non va giù a Massimiliano Allegri, arrabbiato per il 2-2 e il rosso a Bentancur....

Silvana De Mari condannata dal tribunale di Torino per le sue Frasi contro comunità Lgbt : “L’omosessualità è contro natura” : Il suo nome è diventato molto noto per i suoi interventi critici contro la comunità Lgbt e gli omosessuali. Secondo lei l’omosessualità è “contro natura”, accostabile anche al satanismo. A darle sostegno, anche oggi in aula, c’erano invece simpatizzanti dei movimenti Pro Vita e del Popolo della Famiglia. La dottoressa Silvana De Mari, 65 anni, autrice di libri fantasy ha subito oggi una condanna per le sue affermazioni. Il tribunale di Torino ...

Frasi contro i giornalisti - Di Maio convocato dal consiglio di disciplina : Il consiglio di disciplina Territoriale dell'Ordine dei giornalisti della Campania ha deciso di convocare il vicepremier Luigi Di Maio affinché «fornisca chiarimenti in merito alle...

Frasi contro vecchi e down - la difesa di Casalino : “Sono gay e discriminato” : Il portavoce del premier Conte ha dato la sua versione dei fatti: “Dire che sono intollerante è un'assurdità”

Rocco Casalino - video con Frasi contro i down riprese dai media e usate dal Pd : ‘Si dimetta’. Ma è fake : era corso di teatro : Un video risalente a diversi anni fa nel quale Rocco Casalino dice che i bambini down “gli danno fastidio” e lo “irritano” viene ripescato da ArcadeTv7 e ripreso da diversi siti di informazione, provocando la reazione di diversi esponenti di Pd e LeU, da Davide Faraone a Luca Pastorin, che chiedono il suo allontanamento da Palazzo Chigi. Ma è un caso di fake news, perché si tratta di un filmato in cui il portavoce del ...

Fabrizio Corona - il giallo delle Frasi contro Totti e Ilary : «Non svegliare il can che dorme... Presto la verità» : Fa ancora discutere la clamorosa lite tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi in tv al Grande Fratello Vip. «Non svegliare il can che dorme... Presto la verità». Fabrizio Corona scrive...

