Morta a 22 mesi dopo giorni di agonia | vittima di una tragica fatalità

Omicidio di Matilda - Morta a soli 23 mesi : dopo 13 anni tutti assolti : Un episodio atroce, avvenuto ben 13 anni ma, si sa, spesso i processi richiedono molto, troppo tempo. La vittima di questa vicenda è la piccola Matilda, che all'epoca aveva solo 23 mesi. Era una bambina molto vivace tanto che in famiglia veniva scherzosamente chiamata 'tsunami'. Quando avvenne l'episodio che condusse Matilda alla morte in casa a Roasio, nel vercellese, c'erano la madre, Elena Romani e l'allora compagno di lei Antonio ...

Bimba di 23 mesi Morta nascosta in una valigia : condannati a 6 anni i genitori : È stata riconosciuta colpevole di omicidio colposo la coppia che in Svizzera aveva lasciato morire la figlioletta di 23 mesi, nascondendo poi il corpicino in una valigia. Il Tribunale distrettuale di ...

Scappa da casa con figlie gemelle di 6 mesi : donna Morta nel Tevere - bimbe scomparse : Una 38enne si era allontanata stamani da casa con le due figlie, gemelle di sei mesi. Un passante l'ha vista buttarsi nel fiume all'altezza di Ponte Testaccio. In corso le ricerche delle due piccole da parte dei vigili del fuoco e della polizia. La Procura indaga per omicidio-suicidio.

Va via da casa con figlie gemelle di 6 mesi e si getta nel Tevere. La donna è Morta - si cercano le bimbe : Una donna è stata trovata morta nel Tevere a Roma. La donna, 38 anni, si era allontanata stamani da casa con le due figlie, gemelle di sei mesi. A dare l'allarme un passante che ha visto la donna lanciarsi nel fiume al'altezza di Ponte Testaccio. Nessuna traccia al momento delle bambine: in corso ricerche da parte dei vigili del fuoco e della polizia.Un passante ha raccontato ad una pattuglia dei Vigili Urbani di aver visto la donna alle ...