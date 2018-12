Inter | 2 partite a porte chiuse Koulibaly e Insigne fermi 2 turni

Calcio - l’Inter giocherà due partite a porte chiuse : la sanzione dopo i “buu” razzisti. Due giornate a Koulibaly : Mano pesante del giudice sportivo dopo i “buu” razzisti urlati a più riprese dai tifosi nerazzurri durante Inter-Napoli, match valido per la 18^ giornata della Serie A che si è giocato ieri a San Siro. I cori erano rivolti a Koulibaly, difensore senegalese dei partenopei che più volte è stato attaccato dalla curva dei padroni di casa. Oggi Gerardo Mastrandrea ha deciso la pena da infliggere all’Inter: due gare a porte chiuse e ...

Stangata l'Inter - due partite a porte chiuse. Koulibaly e Insigne : 2 giornate : Due gare a porte chiuse più una terza con l'ingresso vietato ai soli tifosi della curva: è questa per l' Inter la sanzione decisa dal giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, per i "cori di matrice ...

Calcio - l’Inter giocherà due partite a porte chiuse : la sanzione dopo i buu razzisti. Due giornate a Koulibaly : Mano pesante del giudice sportivo dopo i buu razzisti urlati a più riprese dai tifosi nerazzurri durante Inter-Napoli, match valido per la 18^ giornata della Serie A che si è giocato ieri a San Siro. I cori erano rivolti a Koulibaly, difensore senegalese dei partenopei che più volte è stato attaccato dalla curva dei padroni di casa. Oggi Gerardo Mastrandrea ha deciso la pena da infliggere all’Inter: due gare a porte chiuse e una terza con ...

Chievo - Di Carlo : 'Prossime partite influenzeranno il mercato. Inter? Spalletti mi conosce benissimo...' : Dopo il pareggio in casa della Spal, il tecnico del Chievo Domenico Di Carlo parla a Sky Sport : 'Prima di arrivare al mercato ci sono tre partite determinanti, di cui due in casa: queste gare influenzeranno i pensieri di mercato, ma oggi ho visto giocatori che non avevano giocato tanto e ...

Inter - Politano : 'Nelle ultime partite ci è mancata concretezza' : L'attaccante dell'Inter Matteo Politano ha presentato a Sky Sport la partita di domani contro il PSV Eindhoven: ' Nelle ultime gare ci è mancato qualcosa sotto porta dove non siamo riusciti a sbloccare partite che avremmo potuto portare a casa . Domani il Psv ...

Nainggolan - tutti gli infortuni e le partite saltate con l'Inter : Ecco la lista completa degli infortuni e delle partite saltate da Nainggolan nell'avvio di stagione più tribolato della sua recente carriera. Per tutte sono indicati i giorni di fermo dalle gare ...

Gol di Mandzukic in Juventus Inter - è la quarta rete del croato nelle ultime 5 partite : VIDEO : Sull'orologio corre il minuto 66. Cancelo confeziona il cross dalla sinistra e Mandzukic spinge la palla in rete con un colpo di testa che anticipa tutti sul tempo. 1-0 finale e Juve che mette in ...

Champions League - partite oggi in diretta tv : Tottenham-Inter su Rai1 e Sky - Napoli-Stella Rossa su Sky : Prosegue oggi, mercoledì 28 novembre 2018, la Champions League, competizione che fino al 2021 sarà visibile interamente solo su Sky, con 138 incontri a stagione, compresi i Play-Off e la UEFA SuperCup. La Rai, per questa stagione, trasmette una partita in chiaro il mercoledì su Rai1. Nuovo format e nuovi orari, con partite divise in due fasce, ore 18.55 e ore 21, e 4 italiane al via: Juventus, Napoli, Roma e Inter, le cui partite saranno ...

Orari Champions League - il calendario delle partite del 27-28 novembre. Come vedere in tv e streaming Juventus - Napoli - Roma ed Inter : Si ricomincia: il cammino della Champions League di calcio 2018-2019 proseguirà domani, martedì 27, e mercoledì 28 novembre, quando andranno in scena le partite della quinta giornata. Domani alle ore 21.00 ad aprire le danze saranno la Juventus, impegnata in casa contro il Valencia, e la Roma, che ospiterà il Real Madrid. Mercoledì alle ore 21.00 invece toccherà al Napoli, impegnato in casa contro la Stella Rossa, e all’Inter, che farà ...

Calciomercato Inter - Miranda può partite : i nomi del sostituto [FOTO] : 1/6 Alfredo Falcone/LaPresse ALFREDO ...

Calciomercato Inter - Miranda può partite : i nomi del sostituto [FOTO] : 1/6 Alfredo Falcone/LaPresse ALFREDO ...

Inter - Icardi : "Volevamo punti - ora due partite difficili" : Partita di enorme sofferenza per i nerazzurri, come conferma anche Icardi ai microfoni di Sky Sport: 'Abbiamo sofferto perché abbiamo giocato contro la migliore squadra al mondo, hanno fatto il loro ...

Champions League - partite oggi in diretta tv : Inter-Barcellona e Napoli-Psg su Sky : Prosegue oggi, martedì 6 novembre 2018, la Champions League, competizione che fino al 2021 sarà visibile interamente solo su Sky, con 138 incontri a stagione, compresi i Play-Off e la UEFA SuperCup. La Rai, per questa stagione, trasmetterà una partita in chiaro il mercoledì. Nuovo format e nuovi orari, con partite divise in due fasce, ore 18.55 e ore 21, e 4 italiane in corsa: Juventus, Napoli, Roma e Inter, le cui partite saranno ...

Nelle partite di Champions League di stasera Napoli-PSG è finita 2-2 - mentre l’Inter ha perso 2-0 contro il Barcellona : Delle due squadre italiane che giocavano stasera in Champions League, il Napoli ha pareggiato 2-2 contro il Paris Saint-Germain, mentre l’Inter ha perso 2-0 contro il Barcellona. Il Napoli era andato in vantaggio con Lorenzo Insigne e aveva dominato il The post Nelle partite di Champions League di stasera Napoli-PSG è finita 2-2, mentre l’Inter ha perso 2-0 contro il Barcellona appeared first on Il Post.