Il colorato Mario e Luigi | Bowser' s Inside Story + Bowser Jr ' s Journey riceve uno story

eurogamer

: Da poco è finito lo Spettacolo preparato dalla mia scuola, la Mario Mazza. Tante emozioni hanno colorato questa mat… - AnnagraziaSarro : Da poco è finito lo Spettacolo preparato dalla mia scuola, la Mario Mazza. Tante emozioni hanno colorato questa mat… -

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Nintendo ha pubblicato unotrailer per'sJr.'s, il remake per Nintendo 3DS di uno dei capitoli più acclamati della serie RPGCome riporta Gematsu, all'originale "'s" gli sviluppatori hanno aggiunto l'inedita storia diJr., impegnato a creare e a organizzare la sua armata personale, utilizzandola inoltre per scatenare il caos. Naturalmente il remake vanta una grafica completamente rinnovata, e sarà disponibile da oggi in Giappone mentre è previsto per l'11 gennaio negli Stati Uniti e dal 25 gennaio in Europa.Che ne pensate di'sJr.'sRead more…