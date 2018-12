«Ammonite» | Kate Winslet e Saoirse Ronan innamorate sul set

vanityfair

(Di giovedì 27 dicembre 2018)L’ultima volta che si sono incontrate a un evento pubblico era due anni fa, alla cerimonia di consegna dei BAFTA, gli Oscar del cinema britannico. Brooklyn, il film diretto da John Crowley connei panni di una ragazza irlandese emigrata a New York, vinceva il premio come miglior film nella stessa sera in cuisollevava quello per la miglior attrice, conquistato grazie al ruolo dell’assistente di Steve Jobs nell’omonimo film di Danny Boyle. Da alloravengono inseguite dai fan che le vorrebbero protagoniste di un ...