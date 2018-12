Stai frequentando uno ' psicopatico' ? Ecco i segni inconfondibili per capirlo

Stai frequentando uno psicopatico? Ecco come riconoscerlo : Avete iniziato una frequentazione con un tipo particolare. Meschino, egoista ed egocentrico, al punto da fondare profondi dubbi nella purezza della vostra relazione. Sul The Conversation, la ricercatrice Calli Tzani-Pepelasi, ricercatrice in psicologia dell’Università di Huddersfield, ha raccolto alcuni tratti della personalità che permettono di capire ed interpretare la persona che si sta frequentando. E se fosse una persona psicopatica? ...