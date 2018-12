Pesaro | fratello di un pentito di ' ndrangheta ucciso con 30 colpi di pistola da due killer

Pesaro : ucciso il fratello di un pentito di 'ndrangheta due killer a volto coperto : Non era a Pesaro per scelta ma perché sottoposto a uno speciale programma di protezione perché fratello di collaboratore di giustizia, Marcello Bruzzese, il calabrese di 51 anni, ucciso ieri ...

