Gattuso | ' Milan pessimo Higuain? Deve buttarla dentro'

Milan anonimo a Frosinone - Gattuso senza alibi : “sbagliamo tutto in zona gol - non c’è tranquillità! Ci metto la faccia ma… “ : Il Milan raccoglie un pareggio anonimo a Frosinone e manca ancora l’appuntamento con il successo: Gattuso analizza la scialba prestazione dei rossoneri nel post partita Il Milan non sa più vincere. Nelle ultime 4 partite per i rossoneri sono arrivate una sconfitta e ben 3 pareggi, l’ultimo dei quali maturato quest’oggi, dopo uno scialbo 0-0 contro il Frosinone. Al termine di una gara nella quale il Milan non si è quasi ...