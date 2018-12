Fabio Quagliarella rinnova con la Samp fino al 2020

Fabio Quagliarella da record a 36 anni : adesso Mancini non può più ignorarlo per la Nazionale : Fabio Quagliarella continua a battere record su record alla porta dei suoi 36 anni (che compirà a Gennaio): con la doppietta di ieri sera al Bologna, l’attaccante napoletano è salito a 7 gol e 5 assist in campionato con 13 presenze, rimpinguando ulteriormente il bottino della sua carriera che, con 134 gol e 45 assist, ne fanno il marcatore in attività più prolifico della storia della Serie A. adesso Mancini non può più ignorare ...