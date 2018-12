Blastingnews

: Vergognoso. Blocco di concorsi ed assunzioni già programmate, a prescindere dal bilancio delle università! E non vo… - raistolo : Vergognoso. Blocco di concorsi ed assunzioni già programmate, a prescindere dal bilancio delle università! E non vo… - Angel64Sonia : Concorsi università, Ulss, comuni italiani: domande entro gennaio-febbraio - mustelafuro72 : RT @ileanacolzi: @Quirinale @gbongiorno66 @reportrai3 IDONEA SCADUTA:TRE CONCORSI SUPERATI 1X FUNZ_RIO DIRETTIVO+ DUE X DIRIGENTI+ LAUREA+A… -

(Di mercoledì 26 dicembre 2018) La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato nuovi bandi di concorso pubblico, per l'assunzione di ulteriori risorse specializzate da disporre in varie sedi di lavoro situate in numerose province e regioni italiane.Bandi di concorso a2019 Il comune di Padova in Veneto ha promosso una mobilità volontaria esterna, per la realizzazione di graduatorie, per il conferimento a tempo indeterminato e full time di una posizione con l'incarico di avvocato. La domanda di partecipazione deve essere esibitalunedì 142019.L'''L'Orientale'' di Napoli in Campania ha attivato un procedimento selettivo, per titoli e colloquio, per l'assegnazione di un posto in funzione di esperto e collaboratore linguistico di madre lingua hindi, da ubicare presso il Clinguistico di Ateneo. Si stipula un contratto lavorativo a tempo determinato e part time della durata di 12 mesi, ...