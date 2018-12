Torino, 26enne muore in scontro auto

Un ventiseienne è morto la notte scorsa in un incidente stradale nella zona di Castellamonte (Torino) lungo la provinciale 222. La donna che viaggiava con lui è rimasta gravemente ferita. Era alla guida della sua autovettura che, per cause in via di accertamento, all'incrocio con la provinciale 57 ha urtato frontalmente un'altra auto. A svolgere gli accertamenti sono i carabinieri.(Di martedì 25 dicembre 2018)

