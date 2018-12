A Natale con ben 9 smartphone Huawei e Honor pronti per la beta EMUI 9 | lista ufficiale

Natale 2018 : i consigli su chi acquistare al fantacalcio : Giocatori provenienti da mezzo mondo che non tutti conoscono: il rischio 'fregatura' è dietro l'angolo. I nostri consigli per l'asta di riparazione però riguardano solo giocatori che potrebbero avere ...

Incidente a Castellamonte il giorno di Natale : muore un 25enne - ferita la donna che era con lui : Dramma in provincia di Torino: il giovane era a bordo di una Citronen quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con un'altra auto. Nel terribile impatto il giovane ha perso la vita nonostante l'arrivo dei soccorritori. ferita una donna che era a bordo del veicolo ed un uomo che si trovava nella carreggiata opposta.Continua a leggere

Ronaldo e il Natale con i bambini dell’ospedale Regina Margherita di Torino : Ronaldo SANTA Margherita – Per Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez vigilia di Natale tra i piccoli pazienti ricoverati nel reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale Regina Margherita di Torino. I futuri coniugi Ronaldo hanno deciso in questo modo di regalare un sorriso a chi combatte una battaglia decisiva. Ad accompagnare il calciatore nella visita privata c’erano il […] L'articolo Ronaldo e il Natale con i ...

Uomini e Donne / Foto - Sossio Aruta e Ursula Bennardo - Natale insieme con la famiglia allargata! - Trono Over - : Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over. Gemma Galgani pronta al Natale. La dama fa un bilancio e ricorda i suoi affetti

Concerto di Natale in Vaticano 2018 : il cast : Alvaro Soler Si rinnova la tradizione televisiva del Concerto di Natale in Vaticano, che anche quest’anno sarà trasmesso in prima serata su Canale5. L’evento musicale si è tenuto il 15 dicembre nell’Aula Paolo VI in Vaticano ma andrà in onda stasera, vigilia di Natale. La manifestazione, condotta da Gerry Scotti, prevede la partecipazione di cantanti italiani ed internazionali tra cui Anastasia, Alessandra Amoroso, Ermal Meta ...

Ascolti TV | Sabato 22 dicembre 2018. Soliti Ignoti 19.4% - La Banda dei Babbi Natale 10.6%. Firenze Secondo Me 2.2% - Miss Christmas su Tv8 al 2.4% : I Soliti Ignoti Su Rai1 Soliti Ignoti – Speciale Telethon ha conquistato 3.938.000 spettatori pari al 19.4% di share (ultimo segmento dalle 23.36 alle 23.44: 2.773.000 – 19.2%). Su Canale 5 La Banda dei Babbi Natale ha raccolto davanti al video 2.157.000 spettatori pari al 10.6% di share. Su Rai2 Rapunzel – L’intreccio della Torre ha raccolto 1.642.000 spettatori pari al 7.7% di share. Su Italia 1 la replica di SaraBanda ha ...

Feste di Natale - per le vacanze gli umbri preferiscono l'Italia. E molti italiani scelgono la nostra regione : PERUGIA Anche gli umbri approfittano delle festività di Natale e Capodanno per concedersi una vacanza. In base ad una indagine realizzata tra i propri aderenti da Fiavet umbria, l'associazione ...

L'Etna si risveglia per salutare il Natale con lapilli e disagi : In Sicilia uno sciame sismico con 762 scosse registrate in meno di 24 ore, di magnitudo tra il 2 e i 4.3 gradi della scala Richter, ha dato vita a uno spettacolo affascinante. Paura ma nessun danno -

È successo in TV - 25 dicembre 1989 : il primo Natale con Una poltrona per due in TV : Da 29 anni è un appuntamento saldo nelle tavole natalizie imbandite, non può essere natale senza Una poltrona per due. Di certo dalla sera tra il 24 e il 25 dicembre 1989 la scanzonata ed effervescente commedia diretta da John Landis è diventata un habituè del palinsesto televisivo natalizio, ma sapevate che la sua vera prima visione ha un'altra data? Ebbene sì, era il 2 aprile 1986 quando canale5 trasmette per la prima volta in assoluto ...

"Gesù rifiutato come gli stipati sui barconi" : a Natale il messaggio dell'arcivescovo di Matera : L'attualizzazione dell'immagine del rifiuto si manifesta "dall'Africa all'Oriente, passando per deserti, patendo ogni violenza, mercificati come schiavi, scrive monsignor Caiazzo

Ascolti TV | Lunedì 24 Dicembre 2018. Santa Messa 12.9% - Concerto di Natale 13.4%. Bene Una Poltrona per Due (13.1%) : Alessandra Amoroso e Gerry Scotti Nella serata di ieri, Lunedì 24 Dicembre 2018, su Rai1 – dalle 21.19 alle 23.13 – la Santa Messa di Natale ha conquistato 2.323.000 spettatori pari al 12.9% di share. Su Canale 5 – dalle 21.41 alle 0.56 - Concerto di Natale in Vaticano, condotto da Gerry Scotti, ha raccolto davanti al video 1.966.000 spettatori pari al 13.4% di share. Su Rai2 Frozen – Il Regno del Ghiaccio ha interessato ...

All’ultimo grido Huawei Mate 20 Pro : a Natale con l’aggiornamento B153 : Un Natale col botto per tutti i possessori di Huawei Mate 20 Pro, che a cavallo di queste ore si è reso protagonista di alcune segnalazioni in merito all'arrivo di un nuovo aggiornamento software, contraddistinto dalla sigla '9.0.0.153(C432E10R1P16)' e destinato agli esemplari no brand Italia. L'unica novità che realmente spicca è l'inclusione della patch di sicurezza di dicembre 2018, per una maggiore protezione del sistema operativo (come ...

Etna - dopo l’eruzione continua lo sciame sismico : terremoti anche nella notte di Natale : dopo l'eruzione dell'Etna, prosegue lo sciame sismico nel catanese: almeno cinque le scosse registrate nella notte di Natale nelle vicinanze di Zafferana Etnea. nella serata della vigilia, invece, si sono registrate anche scosse di magnitudo 4. L'aeroporto di Catania Fontanarossa è stato riaperto ma con limitazioni operative.continua a leggere

Fabrizio Corona e Nina Moric/ Foto - cena di Natale in famiglia con Carlos : 'Potete rubarmi tutto ma...' : Fabrizio Corona e Nina Moric, cena in famiglia con Carlos e la suocera per l'ex re dei paparazzi. Ecco come hanno passato la vigilia di Natale