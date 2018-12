Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+ e Huawei Mate 9 ricevono Android 9 Pie in Italia

Durerà più a lungo la batteria sui Samsung Galaxy con Android Pie : suggerimenti in arrivo : Una vigilia di Natale decisamente ricca di novità per chi dispone di un Samsung Galaxy di ultima generazione, con un particolare riferimento a coloro che sono in attesa di ricevere l'aggiornamento contenente Android Pie e la recentissima interfaccia One UI. Il motivo? Proprio in mattinata vi abbiamo riportato sulle nostre pagine l'avvio della distribuzione del pacchetto software via OTA per il Samsung Galaxy S9, con la potenziale svolta ormai ...

Regalone Android 9 Pie su Samsung Galaxy S9 e S9 Plus il 24 dicembre in Europa : OTA sotto l’albero : Mossa a sorpresa con protagonista Android 9 Pie su Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, nella sua versione definitiva, in distribuzione da oggi 24 dicembre. C'è davvero da credere in Babbo Natale se il produttore ha accelerato i tempi di distribuzione del firmware e ha dato il via al rilascio delle notifiche OTA del pacchetto software in Europa. Meglio placare subito gli animi dei nostri lettori: purtroppo in Italia della notifica del major update ...

Samsung Galaxy Note 10 potrebbe montare uno Schermo più grande rispetto al suo predecessore. Lo ipotizza il noto leaker Ice Universe, secondo il quale il Note del decennale, sulla falsariga dei nuovi Galaxy S10, potrebbe montare un display da ben 6,75 pollici.

Per i possessori del Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus arriva un gradito regalo: il produttore, infatti, ha dato il via al rilascio dell'aggiornamento ufficiale ad Android 9 Pie

In attesa del 2019, arrivano diversi indizi riguardanti due nuovi HONOR, 8A e 8A Pro, e l'ipotetico Samsung Galaxy A10.

Modelli Samsung Galaxy S10 : Edge - Plus e Lite - le ultime notizie : Non è un mistero che il Samsung Galaxy S10 corrisponda al dispositivo del decennale, ed è anche ovvio il produttore asiatico voglia in qualche modo sorprendere l'utenza. Secondo le ultime indiscrezioni, l'azienda sudcoreana ricorrerà nuovamente alla desinenza 'Edge', abbandonata a partire dai Galaxy S8, e procedendo poi per gli S9 (cosa che sembra suggerire potrà anche esserci un modello flat, anche se al momento non si hanno indicazioni in ...

Tre Italia ha dato il via a due nuove campagne via SMS con cui invita alcuni ex clienti selezionati ad attivare PLAY 30 Unlimited o PLAY 30 Plus

Samsung Galaxy S10 con modalità ‘Bright Night’ : Galaxy S10 Bright Night imita il Google Pixel 3 con Night Sight come scattare fotografie luminose anche in pessime condizioni di luce

Il mercato degli store online è in continuo fermento e il weekend che ci conduce a Natale porta con sé una bella carrellata […]

Samsung Galaxy Watch LTE e Samsung Internet Browser si aggiornano: il primo riceve un nuovo firmware che porta miglioramenti all'autonomia, il secondo raggiunge la versione 8.2 nel canale stabile.

Recensione Samsung Galaxy A9 2018 : le quattro fotocamere posteriori sono divertenti da utilizzare - i selfie convincono meno : Le quattro fotocamere posteriori sono il vero tratto distintivo del Galaxy A9 2018. Il nuovo smartphone Android di Samsung è il primo al mondo a poter contare su un simile comparto fotografico, che dal prossimo anno potrebbe invece spopolare anche perché, lo diciamo subito, convince e fa intravedere interessanti potenzialità. Si tratta comunque di uno smartphone in grado di offrire tanto altro: le prestazioni sono di buon livello, c’è un ...

Niente temi a pagamento sui Samsung Galaxy con Android Pie? Un chiarimento doveroso : Si parla tanto in queste settimane dei Samsung Galaxy che riceveranno l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie, oltre a quello dell'interfaccia One UI. Tra le novità apportate dal nuovo pacchetto software, una non è stata particolarmente gradita dal pubblico. Come riportato non molto tempo fa sulle nostre pagine, infatti, sarà sì possibile scaricare temi gratis dallo store del colosso coreano, ma allo stesso tempo ci sarà un limite ...

Boccone amaro Samsung Galaxy S8 e Note 8 : Bixby 2.0 ancora rimandato : Ci spiace dovervi dire che il colosso di Seul è tornato sul discorso di Bixby 2.0, affermando che l'assistente virtuale verrà reso disponibile, in questo primo frangente (quindi entro la fine di dicembre, come vi avevamo raccontato in questo articolo dedicato) solo a bordo dei Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, lasciando fuori i Samsung Galaxy S8 e S8 Plus, ed il Note 8, almeno per il momento. Oltretutto, tra le lingue supportata non sembra figurare ...

Samsung ha rilasciato una nuova versione del suo Galaxy A7 (2018) dedicata ai tifosi della Juventus: si chiama Samsung Galaxy A7 Juventus Special Edition e include un'esclusiva personalizzazione.