Salvini | Gesù nella spazzatura | pazzesco

Manovra - Matteo Salvini : “Non sono Batman o Gesù bambino - ma ora c’è un governo con le palle” : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, commenta su Facebook l'approvazione della legge di Bilancio al Senato: "Non siamo geni, non abbiamo fatto miracoli, ma siamo persone coerenti e di parola. Non sono Batman e non sono Gesù bambino. Ma finalmente c’è un governo con le palle". Intanto Di Maio pubblica una nuova lista.Continua a leggere

Pistoia - prete attacca Salvini : “Con le sue leggi Gesù non si sarebbe salvato da Erode” : Don Paolo Tofani, prete della provincia di Pistoia, ha duramente attaccato i provvedimenti del governo in materia di immigrazione: "E' inutile fare il presepe e poi ostentare segni cristiani se poi non viviamo quello che Gesù ci ha insegnato cioè l'accoglienza, l'amore, la misericordia".Continua a leggere

Omelia-choc : "Se c'era Salvini Gesù bambino moriva" : Imbarazzo e un certo stupore tra i fedeli, che stamani hanno partecipato alla messa domenicale celebrata nella chiesa di San Piero ad Agliana (Pistoia), quando è arrivato il momento dell'omelia. Il parroco, don Paolo Tofani, commentando la pagina del Vangelo si è spinto a parlare del decreto sicurezza e delle politiche di accoglienza agli immigrati, fino a paragonare, con un accostamento indiretto, il ministro dell'Interno Matteo ...

Il prete blogger contro il decreto sicurezza chiude la chiesa Natale : «Per Salvini Gesù è un clandestino» : L'attacco ai migranti, sostiene don Farinella, 'avviene nel silenzio complice di un mondo cattolico che inneggia a un ministro che dondola un presepe di plastica, sventola un vangelo finto e illude ...

'Gesù? Per Salvini un clandestino' - prete chiude chiesa a Natale : Non ci sarà la tradizionale messa di Natale nella parrocchia di San Torpete nel cuore di Genova: la chiesa sarà chiusa per protesta durante le festività. Ad annunciarlo con un post su Facebook è il ...

Prete chiude chiesa per Natale contro Decreto Salvini/ Don Paolo Farinella scomunica Ministro : "Gesù migrante" - IlSussidiario.net : Prete di Genova, Don Paolo Farinella chiude chiesa per Natale in obiezione di coscienza contro il Decreto Salvini: 'Gesù era il migrante dei migranti'

"Non parlare di Gesù" - "Avanti". Scontro tra Avvenire e Salvini : Botta e risposta duro tra il direttore di Avvenire, Marco Tarquinio e il ministro degli Interni, Matteo Salvini. Di fatto in questi giorni è esplosa la polemica su alcune scelte "didattiche" in alcune scuole dove i maestri e le maestre hanno deciso di eliminare i riferimenti a Gesù dalle canzoncine di Natale e di evitare i presepi nel rispetto anche delle altre religioni. E di fatto il direttore di Avvenire, dopo le reazioni di Salvini, ha ...

Salvini e i presepi nelle scuole : “Chi tiene Gesù fuori dalle classi non è un educatore” : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, commenta la decisione di alcune scuole di non fare il presepe o non cantare le canzoni natalizie: "Non penso che Gesù bambino o Tu scendi dalle stelle possa dar fastidio a qualcuno. Il Natale è una festa così bella che penso possa abbracciare tutte le fedi e tutte le religioni. Chi tiene Gesù bambino fuori dalle porta della classe non è educatore".Continua a leggere

Salvini : chi tiene fuori Gesù da scuola non è educatore : Roma – “Il presepe a Natale? Non penso che Gesu’ Bambino e Tu scendi dalle stelle possano dar fastidio a qualcuno. Chi tiene fuori dall’aula di scuola Gesu’ Bambino non e’ un educatore”. Lo dice il vicepremier Matteo Salvini a Rtl 102.5. L'articolo Salvini: chi tiene fuori Gesù da scuola non è educatore proviene da RomaDailyNews.

Via il nome di Gesù dalla canzone di Natale - Salvini : 'Maestre inqualificabili - giù le mani dalle tradizioni' : 'Giù le mani dalle nostre tradizioni'. Matteo Salvini interviene sul caso della scuola elementare di Riviera del Brenta , dove le maestre hanno chiesto agli allievi di omettere il nome di Gesù dalla ...

La storia della bambina che non vuole togliere Gesù dalla canzone di Natale è piaciuta a Salvini : Una bambina si è ribellata contro l'invito a non pronunciare il nome di Gesù durate una recita di Natale e ha portato avanti una protesta culminata in una nuova sconfitta per il politicamente coretto ...