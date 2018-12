Salvini contro parroco di Perignano | mette Gesù nella spazzatura Don

Manovra - Alessandro Sallusti estremo contro Matteo Salvini : "Perché invidia i ricchi e chi vuole punire" : "Un bel sette". Questo il voto che Matteo Salvini ha dato alla Manovra del governo Lega-M5s. Giudizio che Alessandro Sallusti non condivide, affatto, e lo spiega dalle colonne de Il Giornale. Per il direttore, semmai, quel sette è da riferire ai "vizi capitali" di questa Manovra. E Sallusti li elenc

Salvini e Di Maio esultano - ma sulla manovra continua lo scontro. Pd e sindacati annunciano manifestazioni : Dopo il tour de force in Senato, la manovra si avvia al passaggio conclusivo alla Camera, di nuovo in tempi strettissimi. Le opposizioni continuano ad attaccare -

Reddito - Salvini : paletti contro furbetti : 12.00 "Stiamo mettendo paletti per evitare i furbetti, questo è quello che mi interessa: che non finiscano soldi nelle tasche di chi fa lavoro nero e frega il prossimo". Così il vicepremier,Salvini, parlando del Reddito di cittadinanza. Serve"un inserimento vero al lavoro vero. I risultati positivi raggiunti in Lombardia spero possano essere raggiunti in tutta Italia", ha detto. Questo l'augurio di Natale ai vertici Ue del ministro ...

Salvini - "Reddito di cittadinanza? Ci saranno paletti contro i furbetti" : Sul reddito di cittadinanza "stiamo mettendo paletti per evitare i furbetti". Lo ha affermato il vicepremier Matteo Salvini. Lo strumento, ha spiegato, dovrebbe modellarsi come quello della Regione Lombardia, "un inserimento vero al lavoro vero. I risultati positivi raggiunti in Lombardia spero possano essere raggiunti in tutta Italia. Stiamo mettendo paletti per evitare i furbetti, questo e' quello che mi interessa, che non ...

Fornero contro Salvini : "La smettessero con questi toni trionfalistici, con atteggiamenti poco maturi e da gradassi ". Lo dice all'Adnkronos Elsa Fornero, nel commentare le modifiche alla legge che porta il suo nome e che ...

M5s - la fronda contro Matteo Salvini per i porti chiusi : 'Non decidi tu' - alta tensione al governo : Sui porti chiusi da Matteo Salvini alla Open Arms , che chiede di far sbarcare in Italia circa 300 immigrati, si spacca il governo: la fronda M5s , infatti, attacca il leghista per la decisione. 'La ...

Statali - scontro sulle pensioni. Salvini : 'Prime uscite a luglio' : C'è anche il saldo e stralcio nelle ultime bozze del maxi-emendamento, che il governo dovrebbe presentare oggi in Senato in forma definitiva: se la norma sarà confermata, i cittadini con Isee , ...

Statali - scontro sulle pensioni. Salvini : 'Prime uscite a luglio' : C'è anche il saldo e stralcio nelle ultime bozze del maxi-emendamento, che il governo dovrebbe presentare oggi in Senato in forma definitiva: se la norma sarà confermata, i cittadini con Isee, ...

Pensioni - Boeri contro Salvini : 'Non mi fa paura. I numeri...'. Guerra sulla pelle degli italiani : Prosegue, anche a manovra ormai perfezionata e in attesa solo della fiducia, il duello tra il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini e il numero uno dell'Inps Tito Boeri . Parlando ai ...

Paolo Becchi contro Salvini e Di Maio : 'Bruxelles per la prima volta nella storia ha riscritto la manovra' : No, a Paolo Becchi la manovra del governo gialloverde non è piaciuta. Come non è piaciuta a molti. Per il professore - e lo spiega per filo e per segno anche su Libero - si è trattata di una resa ...

Salvini boccia il Milan : “contro la Fiorentina al massimo 0-0” : Matteo Salvini non credo in questo Milan, a maggior ragione dopo la brutta prestazione contro il Bologna, ecco le dichiarazioni a margine di una cena elettorale a Firenze. Con tono critico: “Ormai sono rassegnato, contro la Fiorentina puntiamo al massimo su uno 0-0”. Poi ha dato altre interessanti indicazioni: “sono assolutamente a favore di stadi di proprietà della società. Anzi, io sono per l’azionariato diffuso, sul modello ...

Pensioni - Salvini : Boeri rema contro - si dimetta e si candidi Pd : Roma, 20 dic., askanews, - 'Da mesi Boeri rema contro il governo e disinforma gli italiani, difendendo una legge sciagurata come la Fornero. Perche' per coerenza non si dimette e si candida alle ...

Pensioni - Salvini contro Boeri : 'Da mesi rema contro e disinforma - si dimetta' : Il vicepremier e ministro dell'interno Matteo Salvini torna all'attacco del presidente dell' Inps . "Da mesi Boeri rema contro il governo e disinforma gli italiani, difendendo una legge sciagurata ...

Pensioni - Matteo Salvini licenzia Tito Boeri : 'Rema contro da mesi - perché non si dimette e va nel Pd?' : Il governo contro Tito Boeri , ultimo atto. Il presidente Inps , visto il pacchetto-manovra sulle Pensioni con il blocco delle assunzioni nel settore pubblico, ha parlato di 'fatto gravissimo' e di ...