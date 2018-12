Salute | una vita sessuale attiva ad ogni età

Renato Zero - lo sfogo dopo i rumors sulla sua Salute : 'Supporre di avere una malattia è pure peggio che averla' : Renato Zero , l'amatissimo cantante romano, è ritornato alla ribalta della cronaca per alcune dichiarazioni riguardanti i rescenti rumors circa una sua presunta malattia, che avrebbero scatenato le malelingue facendo infuriare il celebre artista tanto amato dal pubblico ...

Salute - esperto : “Una manovra anti-soffocamento fatta male - o nel momento sbagliato - può uccidere” : Dopo il caso di Matilde, 5 anni, uccisa da un würstel andato di traverso, Antonino Reale, responsabile di Pediatria dell’emergenza all’ospedale Bambino Gesù mette in guardia sulle manovre anti-soffocamento: se fatte male, o nel momento sbagliato, possono trasformarsi da intervento salvavita a pratica dannosa e potenzialmente fatale. “La piccola è stata purtroppo molto sfortunata, anche perché normalmente l’età più critica ...

Salute - ‘giù i chili di troppo sudando in sauna’ : ma è solo una bufala : Desideri perdere qualche chilo di troppo? “Fai una bella sauna!”, perché per buttare giù la pancetta “basta sudare”. Attenzione però: è tutto falso perché “non è vero che le saune facciano dimagrire, aiutano semplicemente ad eliminare sudore e a perdere liquidi” e “attraverso il sudore perdiamo solo liquidi e sali minerali non grassi”. A fare chiarezza a pochi giorni dalle abbuffate di Natale sono ...

Jane Alexander - grave problema di Salute : 'Ho una lesione alla cornea' : Jane Alexander e la diagnosi dell'occhio bendato. L'attrice romana continua a far preoccupare i suoi fan. Nella puntata finale del Grande Fratello Vip , Jane è apparsa con una benda sull'occhio. Ma ...

Protesi al seno - ritirati dal mercato i prodotti di una nota multinazionale : i rischi per Salute : Le Protesi al seno della multinazionale Allergan sono state ritirate dal commercio in Europa, dopo che in Francia è stata aperta un'indagine per un possibile legame con una rara forma di tumore. L'agenzia francese Ansm ha chiesto all'azienda di sospendere la vendita delle Protesi, dopo che una commi

Preparata - dimenticato dopo una vita per la Salute pubblica - : Ricordando quella sera, quelle passioni, quella grande scienza in azione, non ci resta che continuare sulla scia della grande eredità che Giuliano Preparata ci ha lasciato , che sapremo valorizzare ...

Irregolare una mensa scolastica su tre - il ministro della Salute Grillo : 'Un film dell'orrore' : Una mensa scolastica su 3 presenta delle irregolarità e su 224 mense ispezionate sul territorio nazionale 7 sono state chiuse per la grave situazione igienico-strutturale rilevata. Sono questi i primi ...

Inquinamento da plastica : Jovanotti e WWF uniti da una sfida importante per la Natura e per la Salute : Jovanotti e WWF uniti da una sfida importante per la Natura e per la salute: la lotta all’Inquinamento da plastica. È stata annunciata oggi in conferenza stampa la sinergia tra il JovaBeachParty della prossima estate 2019 e il WWF PlasticFree Tour, uniti per sensibilizzare l’opinione pubblica e offrire soluzioni tangibili su una delle principali emergenze ambientali che sta mettendo a rischio molte specie animali, spesso in pericolo di ...

Salute : “Una persona su tre con sclerosi multipla perde il lavoro” : “Una persona su tre con sclerosi multipla perde il lavoro, una su due vede fortemente ridimensionato il proprio progetto lavorativo con riduzione per esempio dell’income economico. Alla base c’è anche un problema sociale e culturale. Serve più attenzione a queste problematiche, perché spesso queste persone perdono o lasciano la propria occupazione per banalità risolvibili, come ad esempio la presenza di gradini che impediscono ...

Spoiler - Una Vita : Lolita tradisce Antonito - la Salute di Celia peggiora : Le anticipazioni spagnole di Una Vita, in onda in Spagna questa settimana, rivelano che Celia Alvarez Hermoso rischierà di morire a causa del colera. Lolita, nel frattempo, tradirà Antonito, baciando una vecchia conoscenza di Cabrahigo, mentre Paciencia sorprenderà Servante con una novità. Una Vita, anticipazioni: Lolita bacia Ceferino, Celia sta male Lucia non si staccherà un attimo dal capezzale di Celia, le cui condizioni peggioreranno a ...

Clima - l’Iss : “E’ una priorità per la Salute - nasce la Carta Internazionale” : Una Carta Internazionale firmata dai più importanti esperti su salute e Clima è l’obiettivo dei lavori che si svolgeranno a Roma, all’Istituto Superiore di Sanità, dal 3 al 5 dicembre, articolati in 22 sessioni, tra cui tre plenarie, alle quali prenderanno parte oltre 500 ricercatori provenienti da più di 30 Paesi, nel corso del primo Simposio Internazionale Health and Climate Change . Dal Simposio nascerà dunque un documento basato ...

Viali aperti nel periodo di Natale - il Tribunale per i Diritti del Malato : 'Smog e danni alla Salute' : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Salute - Senior Italia : “L’anzianità non è una questione di età ma di autosufficienza” : “Noi siamo Senior Italia, già Federanziani, e per noi la parola ‘Senior’ significa adulto. Se uno chiede a un nostro associato 75enne o 80enne se si sente anziano, rischia di ricevere una rispostaccia. Noi definiamo anziano una persona non autosufficiente o che non lo è parzialmente. Quindi concordo con i geriatri. E poi basta guardare cosa accade in Italia, i nostri 75enni ancora lavorano per aiutare i figli e i nipoti”. Lo ha ...

Bellezza e Salute - tutto da una mela. Incontro a Roma : Bellezza e salute, tutto da una mela. Incontro a Roma – La mela rappresenta per l’uomo, da sempre, una fonte di alimentazione, salute e Bellezza. Nel prossimo Incontro, giovedì 29 novembre alle 18:30 nella sede ell’Associazione Amici della Scienza in via di San Bartolomeo de’ Vaccinari 17 a Roma, il Professor Umberto Nardi ripercorrerà il viaggio nel tempo di questo straordinario frutto, ne sottolineerà il valore, l’importanza ...