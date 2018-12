Natale di sangue | calciatore perde la vita in seguito ad un terribile incidente stradale

calcioweb.eu

(Di lunedì 24 dicembre 2018) E' un giorno tristissimo per il calcio,die notizia che sconvolge tutto il mondo del calcio. Si avvicina una nuova giornata per i campionati di calcio, le categorie in campo per il turno natalizio ma non sarà come tutti gli altri. Nelle ultime ore un, è morto ilAlessandro Croci, 19enne con tanti sogni nel cassetto, come tutti i giovani calciatori l'obiettivo era quello di arrivare un giorno nel calcio che conta. Alessandro è uscito fuori strada con la sua Citroen C3, l'auto si è ribaltata ed è andata a sbattere contro un muro. Croci stava viaggiando verso San Nicomede, frazione di Salsomaggiore ed è morto sul colpo. Alessandro attualmente militava in prima categoria, anche il padre è legato al mondo del calcio in quanto dirigente del Salso calcio.