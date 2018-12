Napoli | De Laurentiis | Mazzoleni? Brutta notizia | con noi cattivo e non

De Laurentiis accende Inter-Napoli : «Mazzoleni sempre cattivo con noi» : Il campionato, l?Europa, il futuro molto vicino e il Natale. È un Aurelio De Laurentiis a tutto tondo quello intervenuto ai microfoni della radio ufficiale per fare il punto della...

Verso Inter-Napoli - De Laurentiis : "Mazzoleni mi preoccupa" : A due giorni dal big match contro l'Inter, in casa Napoli ci pensa Aurelio De Laurentiis a rendere meno natalizio il clima. Il patron azzurro, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, è entrato in ...

Inter-Napoli - De Laurentiis sbotta dopo le designazioni arbitrali : Si avvicina sempre di più la nuova giornata valida per il campionato di Serie A, il turno regalerà il big match tra Inter e Napoli, è stato designato l’arbitro Mazzoleni, decisione che non è andata giù al presidente De Laurentiis, ecco le parole a Radio Kiss Kiss: “Mi preoccupa la scelta di Mazzoleni perchè con noi è stato spesso cattivo e non imparziale. Rizzoli, Rizzoli, mi state dando una brutta notizia. Il VAR doveva essere ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis pensa ad un regalo per Ancelotti : Calciomercato Napoli – Il mercato sta per entrare nel vivo e quali protagoniste possono essere migliori di Napoli, Inter e Juventus? Si sta quindi entrando nel vivo del mercato, con colpi che potrebbero fare la differenza sulle rose che verranno. leggi anche —> le parole di De Laurentiis su Meret Joachim Andersen: Inter, Juventus […] L'articolo Calciomercato Napoli, De Laurentiis pensa ad un regalo per Ancelotti ...

Psg - maxi offerta per un calciatore del Napoli : De Laurentiis al momento resiste : Nella giornata di ieri il Corriere dello Sport ha lanciato l’indiscrezione secondo cui il Psg sarebbe interessato ad acquistare Allan dal Napoli. L’offerta di 50 milioni formulata dal club parigino non sarebbe stata smentita e pare anche che qualche giorno fa ci sia stato un incontro segreto in un hotel a Roma: in questa occasione, però, il Napoli ha voluto precisare che il centrocampista brasiliano non si muoverà dalla ...

Napoli - De Laurentiis vuole Almendra subito : Mercato sì, ma solo in prospettiva: il Napoli lavora in questo modo già da qualche anno durante la sessione invernale e ora sta stringendo i tempi per Agustin Almendra, centrocampista di qualità del ...

Napoli - De Laurentiis non blinda Koulibaly - : Koulibaly è considerato uno dei migliori centrali difensivi al mondo. De Laurentiis, in una lunga intervista al Corriere del Mezzogiorno, ha parlato del futuro del forte difensore senegalese: 'A gennaio non venderemo Koulibaly, ma arriverà il momento in cui non ...

Napoli - De Laurentiis distrugge Sarri : “comunista aggrappato al denaro” e sulla moglie… : Napoli, il Presidente Aurelio De Laurentiis ha parlato dell’ex Maurizio Sarri, ma anche dell’assalto ad Icardi Napoli, il patron Aurelio De Laurentiis negli ultimi mesi non ha lesinato parole dure nei confronti dell’ex tecnico partenopeo Maurizio Sarri. Quest’ultimo è volato al Chelsea, passando da eroe a bersaglio per il presidente che ai microfoni del Corriere del Mezzogiorno ha tuonato: “Ho scelto ...

Napoli - De Laurentiis : "Rifiutati 105 milioni per Koulibaly. Chelsea? Meglio in semifinale di Europa League..." : "Quando sento che nel Napoli non ci sono top player, impazzisco". Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha fatto un po' il punto della stagione: "Noi i top siamo in grado di formarli. Ho ...

Napoli - De Laurentiis felice : “Milik è un bel regalo sotto l’albero. Bilancio? Dovevamo perderne 8 - invece…” : Il presidente del Napoli ha parlato della stagione in corso, esprimendo la propria soddisfazione per l’esplosione di Milik Il secondo posto in campionato, ma l’eliminazione dalla Champions League: un boccone troppo amaro per poterlo digerire con facilità. Il Napoli guarda però avanti con fiducia, concentrandosi adesso sullo Zurigo, avversario assegnato dall’urna di Nyon per i sedicesimi di finale. LaPresse – P.G. ...

Napoli - De Laurentiis : "Ci hanno offerto 95 milioni di sterline per Koulibaly" : Napoli, Ancelotti: "Piacerebbe tutti una finale di Europa League contro il Chelsea" tra campo e politica - De Laurentiis ha fatto riferimento anche alla crescita di Cavani. 'L'avevo preso dal Palermo,...

De Laurentiis : «Impazzisco quando sento che il Napoli non ha top player» : «Abbiamo voglia di lamentarci» De Laurentiis è intervenuto a Casa Corriere appuntamento del Corriere del Mezzogiorno e ha rilasciato alcune dichiarazioni che sono state raccolte da calcioNapoli24. «quando sento dire che nel Napoli non ci sono top player, impazzisco. E quando Cavani giocava con noi, che cos’era? Lo abbiamo preso che era una seconda punta nel Palermo e lo abbiamo trasformato. Come con Mertens che nel Napoli è diventata una ...

Liverpool-Napoli - De Laurentiis scaramantico : “Usciamo? Cambia nulla” : Liverpool-Napoli, ADL PARLA PRIMA DEL MATCH- Poche ore rimaste, poi il Napoli e tutta Napoli conoscerà il suo destino europeo. Una gara da dentro o fuori quella di stasera per la squadra di Ancelotti, uno che a queste latitudini è abituato a navigare. Il tecnico di Reggiolo ha placato gli animi ieri in conferenza stampa, […] L'articolo Liverpool-Napoli, De Laurentiis scaramantico: “Usciamo? Cambia nulla” proviene da Serie A ...