Huawei Mate 10 Pro riceve Android 9 Pie con EMUI 9 in Italia | P8 Lite 2017 le patch di

Finisce l’attesa per EMUI 9 su Huawei Mate 10 Pro : dal 24 dicembre segnalazioni in Italia : Se ne parla già da qualche giorno, ma solo da oggi 24 dicembre abbiamo le prove concrete sul fatto che ci sia la piena disponibilità dell'aggiornamento contenente EMUI 9 e Android Pie per i possessori di un Huawei Mate 10 Pro qui in Italia. Di recente abbiamo già trattato l'argomento, affermando ad esempio che la divisione nostrana avesse annunciato l'avvio del rollout entro la fine di dicembre. Forse un "mettere le mani avanti" se pensiamo che ...

C’è ancora da aspettare per EMUI 9 su Huawei P10 e Mate 9 definitivo : l’ultima tabella di marcia : Oggi 22 dicembre tocca a noi di OptiMagazine placare gli entusiasmi di chi attende EMUI 9 e naturalmente pure Android 9 Pie sul proprio dispositivo Huawei P10 e P10 Plus o anche su un device della serie Mate 9. Nonostante anche le recenti notizie del rilascio della versione beta dell'aggiornamento su alcuni esemplari italiani, i tempi di rilascio per l'update definito sono tutt'altro che brevi e dunque i pacchetti non daranno previsti subito ad ...

Termine massimo per il via ad EMUI 9 su Huawei Mate 10 e Mate 10 Pro : parla la divisione Italia : Spuntano proprio in queste ore alcune importanti precisazioni per gli utenti che sono ansiosi di imbattersi nell'aggiornamento Android Pie ed EMUI 9 a bordo di Huawei Mate 10 e Mate 10 Pro. Dopo alcune informazioni che vi abbiamo fornito su questa coppia di device nei giorni scorsi, dal punto di vista dell'evoluzione software, oggi tocca prendere in esame un tweet ufficiale da parte della divisone di casa nostra, con cui potremo avere le idee ...

Una giornata con Huawei Mate 20 Pro : Huawei Mate 20 ProHuawei Mate 20 ProHuawei Mate 20 ProHuawei Mate 20 ProHuawei Mate 20 ProHuawei Mate 20 e Mate 20 ProHuawei Mate 20 e Mate 20 ProHuawei Mate 20 e Mate 20 ProHuawei Mate 20 e Mate 20 ProHuawei Mate 20 e Mate 20 ProDoppia intelligenza artificiale. Suona minaccioso. È come se la tecnologia potesse superare l’uomo. Sarà davvero così oppure semplicemente viaggerà parallelamente all’evoluzione umana? Non lo sappiamo. Certo è che, ora ...

Irrinunciabile Huawei Mate 20 Pro e P20 Lite : prezzo Amazon di Natale del 19 dicembre : Siamo ormai arrivato al 19 dicembre ed ormai potreste esservi fatti sopraffare dall'ansia dei regali: Huawei Mate 20 Pro e P20 Lite sono in cima alla vostra lista degli acquisti? Amazon è spesso la soluzione perfetta per i ritardatari dell'ultimo minuto. Se da un verso possiamo accontentarvi (a patto vi sbrighiate a concludere il vostro ordine in questi frangenti, senza perdere altro tempo), dall'altro potreste dover attendere dopo Natale per ...

Giornate memorabili per Huawei Mate 10 e Mate 10 Pro - adesso con Night Sight : Sono Giornate piacevolissime per chi ha acquistato Huawei Mate 10 e Mate 10 Pro: se in questo articolo vi avevamo parlato dell'avvenuta disponibilità (per il momento solo per quel che concerne il secondo dei due modelli citati) di Android 9.0 Pie, che ha iniziato la propria distribuzione in Europa, adesso si concentriamo su una funzionalità che ciascun possessore potrà provare fin da subito, senza bisogno di aspettare neanche un minuto. Parliamo ...

Huawei Mate 10 Pro e Huawei P20 ricevono Android 9 Pie con interfaccia EMUI 9 : È iniziato il rollout dell'aggiornamento a Android 9 Pie, con l'interfaccia personalizzata EMUI 9, su Huawei Mate 10 Pro e Huawei P20. L'articolo Huawei Mate 10 Pro e Huawei P20 ricevono Android 9 Pie con interfaccia EMUI 9 proviene da TuttoAndroid.

Dal 18 dicembre EMUI 9 e Android 9 Pie su Huawei Mate 10 Pro : notifiche OTA in Europa e changelog completo : Giornata da ricordare quella del 18 dicembre per il via definitivo all'aggiornamento EMUI 9 e Android 9 Pie su Huawei Mate 10 Pro. Il dispositivo di fascia alta (ma solo ex topo di gamma rispetto al successore Huawei Mate 20 Pro) sta cominciando a ricevere le notifiche dell'importante rilascio software in Europa. Lo testimonia l'autorevole sito Huawei Blog, con riferimento alle prime ore della mattinata di questo martedì. Anche chi in Italia ...

Offerte Martedì 18 : P20 Lite - Mate 20 e Huawei Watch 2 - ma anche PS4 - SSD - Display e molto altro! : Ecco le Offerte Amazon del giorno, un articolo in continuo aggiornamento dove potrete usufruire degli imperdibili sconti Amazon! Ah, e non dimenticate le esclusive Offerte Amazon della settimana! E se ciò non bastasse, date una bella leggi di più...

Google Fotocamera con Night Sight è disponibile anche per Honor Play e Huawei Mate 10/10 Pro : anche Honor Play, Huawei Mate 10 e Huawei Mate 10 Pro ricevono un porting di Google Fotocamera con la funzione Night Sight, realizzato da ArnovaG82. L'articolo Google Fotocamera con Night Sight è disponibile anche per Honor Play e Huawei Mate 10/10 Pro proviene da TuttoAndroid.

Huawei P20 - Mate 10 e Mate RS dovrebbero ricevere Android 9 Pie a partire da domani : Partirà domani il rollout di EMUI 9.0, l'interfaccia basata su Android 9 Pie, per Huawei P20, Mate 10 e Mate RS, mentre i possessori di P20 Pro dovranno attendere. L'articolo Huawei P20, Mate 10 e Mate RS dovrebbero ricevere Android 9 Pie a partire da domani proviene da TuttoAndroid.

Tempi certi per riavere un Huawei Mate 20 Pro senza problemi con lo schermo verde : Si torna a parlare in questo periodo di Huawei Mate 20 Pro ed in particolare del caso riguardante lo schermo verde, stando ad alcune segnalazioni abbastanza isolate che si sono susseguite dal giorno del suo esordio sul mercato, ma non per questo da trascurare. Vediamo insieme, dunque, come stanno effettivamente le cose dopo il nostro ultimo punto della situazione sulla vicenda, quando vi abbiamo parlato soprattutto del tipo di intervento ...

Huawei Mate RS Porsche Design inizia a ricevere la EMUI 9.0 con Android Pie in Germania : Huawei Mate RS Porsche Design inizia a ricevere la nuova interfaccia EMUI 9.0 in Germania. L'articolo Huawei Mate RS Porsche Design inizia a ricevere la EMUI 9.0 con Android Pie in Germania proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android in offerta oggi 16 dicembre : POCOPHONE F1 - HONOR View 10 Lite - Huawei Mate 20 Lite - Samsung Galaxy S9 e altri : Gli Smartphone oggi in offerta sono: POCOPHONE F1, HONOR View 10, Huawei Mate 20 Lite, Samsung Galaxy S9 e S9 Plus. Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 16 dicembre: POCOPHONE F1, HONOR View 10 Lite, Huawei Mate 20 Lite, Samsung Galaxy S9 e altri proviene da TuttoAndroid.