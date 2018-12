Giovanni Muciaccia Art Attack ironizza su Di Maio e la sua lista Poi scherza | “Io

Giovanni Muciaccia : "Politici - non esagerate con la colla vinilica sulla poltrona perché poi ci rimanete incollati a vita" : Giovanni Muciaccia trasforma la manovra in un "attacco d'arte". Dopo aver già ironizzato sulla ormai celebre lista di "Fatto" pubblicata da Luigi Di Maio, oggi il noto conduttore di Art Attack è tornato a prendersi gioco della politica italiana, stavolta con un video postato sul suo profilo Facebook.Nelle immagini Muciaccia cinque copie della lista del vicepremier, tenute assieme dall'immancabile colla vinilica, per costruire 5 ...

Giovanni Muciaccia ironizza sulla lista di Luigi Di Maio : 'Ho idea che Luigi Di Maio abbia un po' esagerato nel guardare Art Attack da piccolo, non trovate?'. Così Giovanni Muciaccia , ex conduttore del noto programma per bambini, ha sbertucciato su Facebook ...

Giovanni Muciaccia/ 'Ciò che si fa in tv è rappresentativo della propria etica' - Che fuori tempo che fa - : Giovanni Muciaccia ospite a Che fuori tempo che fa per parlare dei suoi successi su Rai 2 e del nuovo programma al via nelle prossime settimane.