Calciomercato Napoli - De Laurentiis pensa ad un regalo per Ancelotti : Calciomercato Napoli – Il mercato sta per entrare nel vivo e quali protagoniste possono essere migliori di Napoli, Inter e Juventus? Si sta quindi entrando nel vivo del mercato, con colpi che potrebbero fare la differenza sulle rose che verranno. Joachim Andersen: Inter, Juventus

Calciomercato Napoli - arriverà uno tra Tonali - Andersen e Todibo : Calciomercato Napoli – Il mercato sta per entrare nel vivo e quali protagoniste possono essere migliori di Napoli, Inter e Juventus? Si sta quindi entrando nel vivo del mercato, con colpi che potrebbero fare la differenza sulle rose che verranno. Joachim Andersen: Inter, Juventus

Calciomercato - il Napoli ha le mani su Almendra del Boca Juniors : Agustìn Almendra, uno dei migliori prospetti del calcio argentino, è a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Napoli. La dirigenza azzurra ha blindato il centrocampista del Boca Juniors, classe ...

Calciomercato : maxi offerta del Psg per un gioiello del Napoli : Dopo la rottura con Rabiot, che non prolungherà il proprio contratto con il Paris Saint Germain, lo sceicco Al Khelaifi si tuffa nel mercato alla ricerca di un rinforzo per il centrocampo. Stando al Corriere dello Sport, i parigini sarebbero interessati ad Allan, motorino del centrocampo del Napoli. Nei giorni scorsi, l’agente del brasiliano avrebbe incontrato il ds azzurro Giuntoli per comunicare l’interesse del club francese, ...

Calciomercato Napoli - il PSG vuole Allan : primi contatti tra club : Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, il centrocampista del Napoli sarebbe stato messo nel mirino dal PSG , alla ricerca di un profilo simile al suo in vista di una ...

Calciomercato Napoli – Pronto il colpo in attacco per giugno : si studia l’arrivo di Christian Kouamè : Il Napoli studia il mercato di giugno: per l’attacco si sonda il terreno per Christian Kouamè del Genoa L’attacco del Napoli non sembra aver bisogno di aggiunte nel mercato invernale, ma per il mercato estivo la situazione potrebbe essere ben diversa. Il ds Giuntoli ha individuato un profilo davvero intrigante, che unisca gioventù, velocità e buon potenziale in Christian Kouamè. Il giovane attaccante ivoriano, attualmente in ...

Calciomercato Napoli - contatti per Kouamé del Genoa : In conferenza stampa Carlo Ancelotti sembrava essere stato abbastanza chiaro: "A gennaio non ci saranno movimenti di mercato, la rosa mi soddisfa e l'arrivo di nuovi calciatori potrebbe creare solo ...

Calciomercato Parma - continua l’asse col Napoli : nuovo affare a gennaio : Calciomercato Parma, D’Aversa avrebbe chiesto un calciatore di sostanza per la mediana che potrebbe arrivare proprio dal Napoli Calciomercato Parma, il club ducale è in trattativa per un nuovo affare con il Napoli. Dopo Sepe, Inglese e Cicireti, secondo quanto rivelato da Skysport il Parma avrebbe chiesto ai partenopei il centrocampista Rog. D’Aversa avrebbe chiesto un calciatore di sostanza per la mediana, il profilo di Rog è ...

Calciomercato Napoli - vicino il colpaccio Pavard : Calciomercato Napoli, il presidente De Laurentiis sarebbe vicinissimo all’acquisto del campione del mondo francese Benjamin Pavard Benjamin Pavard, difensore dello Stoccarda e campione del mondo con la Francia a Russia 2018, sarebbe vicinissimo all’approdo al Napoli, alla corte di Carletto Ancelotti. Secondo quanto riporta Radio Kiss Kiss, il presidente De Laurentiis sarebbe pronto al colpaccio a sorpresa per la corsia di ...

Il Calciomercato oggi – Grande colpo del Napoli : Il calciomercato oggi – Il Napoli non è riuscito a staccare il pass per gli ottavi di finale di Champions League, gli azzurri hanno disputato una competizione molto importante e hanno dovuto fare i conti con la sfortuna del sorteggio. Adesso la squadra di candida ad essere Grande protagonista in campionato ed anche in Europa League. Nel frattempo il club ha piazzato un Grande colpo di mercato per gennaio: è fatta infatti per il ...

Calciomercato Napoli - Pavard e Todibo nella lista di Ancelotti : le ultime : Calciomercato Napoli – Gli otto punti di svantaggio sulla Juventus, ora, iniziano a pesare per Carlo Ancelotti che vuole assolutamente diminuire il gap con i bianconeri. Il tecnico azzurro ha infatti espressamente richiesto dei rinforzi ad Aurelio De Laurentiis che, a sua volta, ha dato mandato al direttore sportivo Cristiano Giuntoli di esaudire le richieste […] L'articolo Calciomercato Napoli, Pavard e Todibo nella lista di ...

Calciomercato Napoli - ecco il colpo scudetto : arriva un… Campione del Mondo : Calciomercato Napoli – Il Napoli non è riuscito a staccare il pass per gli ottavi di finale di Champions League, gli azzurri hanno disputato una competizione molto importante e hanno dovuto fare i conti con la sfortuna del sorteggio. Adesso la squadra di candida ad essere grande protagonista in campionato ed anche in Europa League. Nel frattempo il club ha piazzato un grande colpo di mercato per gennaio: è fatta infatti per il ...

Il punto di William Hill sul Calciomercato invernale : Modric all’Inter - Pogba alla Juve e Piatek al Napoli? Gli italiani dicono no : Gli italiani, interrogati da William Hill in merito alle possibili operazioni di gennaio, sembrano mostrare una diffusa diffidenza nei confronti delle indiscrezioni che hanno il mercato come protagonista. Per mancanza di fiducia nel potere contrattuale dei club o per non illudersi dell’arrivo di nomi altisonanti alla propria squadra del cuore, una consistente fetta di tifosi preferisce non fare affidamento su notizie non confermate. Basti ...