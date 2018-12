Benedetto Levi parla del futuro di Iliad e della soddisfazione dei clienti

Bordata di Benedetto Levi (Iliad) contro TIM - Vodafone - Wind Tre e Fastweb per le rimodulazioni : Benedetto Levi di Iliad si è pronunciato circa la decisione del TAR del Lazio di respingere il ricorso di TIM, Vodafone, Wind Tre e Fastweb tentato per inibire il diritto di rimborso, destinato agli utenti, delle somme indebitamente sottratte in relazione alla fatturazione a 28 giorni (ve ne avevamo parlato qui appena due giorni fa). Ancora non si conoscono i criteri su cui si baserà il calcolo degli importi dovuti: sappiamo che il periodo di ...