Torna a splendere la meravigliosa collezione di gemme dei Medici | centinaia di oggetti

(Di domenica 23 dicembre 2018) Nuovo allestimento high-tech per la sezione dedicata alladiantiche deie dei Lorena al Museo Archeologico Nazionale di Firenze, realizzato grazie al sostegno finanziario della fondazione no profit Friends of Florence. Dopo due anni di studio e di preparazione,no anella nuova esposizione 432, babilonesi, greche, etrusche, romane e post-classiche, dall’epoca carolingia al Rinascimento, per un arco cronologico che va dal 2300 a.C. circa fino agli inizi del Settecento. Una saletta introduttiva, dotata di pannelli e fotografie retroilluminati, touch-screen, video e filmati, immette e guida i visitatori alla scoperta, non solo dell’ambiente espositivo, il Palazzo mediceo della Crocetta e il Corridoio di Maria Maddalena, ma anche all’esame di tutte leesposte, che si potranno ammirare nel dettaglio, ingrandire ed ...