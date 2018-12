Pallamano | Supercoppa 2018 | vincono Jomi Salerno e Pressano | Oderzo e Fasano ko

Pallamano - Supercoppa 2018 : a Salerno si sfidano Jomi Salerno-Oderzo e Fasano-Pressano : La Pallamano italiana non si ferma neanche dopo la sospensione dei campionati per le festività natalizie, poichè domenica 23 dicembre si svolgerà l’edizione numero 12 della Supercoppa, in programma al Pala Palumbo di Salerno. Tra le donne, ad esordire saranno proprio le padrone di casa della Jomi, vittoriose nell’ultimo campionato, affrontando la Mechanic System Oderzo per confermare il titolo della scorsa stagione. Le campane ...