Meteo | sarà un Natale pazzo | ecco che cosa ci aspetta La situazione ora per ora

Il 2019 sarà forse l'anno più caldo di sempre : in aumento eventi Meteo rologici estremi : Il 2019 potrebbe essere l'anno più caldo di sempre , secondo quanto riporta la prestigiosa rivista National Geographic. Il 2018 è stato dal punto di vista degli eventi meteorologici un anno terribile, ma il 2019 potrebbe essere molto peggiore. A concorrere con il riscaldamento climatico ci sarà El Niño, che alzerà ulteriormente le temperature, estremi zzando gli eventi meteorologici . Secondo il Climate Prediction Center della National Oceanic and ...

Allerta Meteo - Venerdì 16 arriva il freddo e innesca un violento Ciclone Mediterraneo : sarà un weekend terribile al Sud : Allerta Meteo – L’Anti Ciclone Sub-Tropicale che sta garantendo bel tempo e caldo anomalo in tutt’Italia ha i giorni contati: intanto, però, le temperature sono molto miti rispetto alle medie del periodo in tutte le Regioni. Le massime di oggi hanno raggiunto +24°C a Sassari, Alghero, Carbonia e Oristano, +23°C a Olbia, +22°C a Catania e Trapani, +21°C a Napoli, Palermo, Cagliari, Messina, Reggio Calabria, Foggia, Cosenza, ...

Meteo - il supercomputer per le previsioni che elabora i dati Ue sarà a Bologna : Riuscire a prevedere il Meteo con precisione grazie a supercomputer che elaborano, in tempo reale, dati che arrivano da ogni parte d’Europa: si fa già e, dal 2019, lo si farà anche in Italia, a Bologna, dove il Centro Europeo per le previsioni Meteorologiche a medio termine (ma l’acronimo con cui se ne parla tecnicamente è Ecmwf, l’organizzazione intergovernativa che in Europa si occupa di previsioni Meteorologiche a medio termine) porterà i ...