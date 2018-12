Juve | tegola Bernardeschi | sarà out a Bergamo

Juve - altra tegola : dopo Cuadrado - anche Cancelo out per il derby : Brutte notizie per Massimiliano Allegri in vista della sfida di campionato di sabato sera contro il Torino. Il terzino portoghese Joao Cancelo , una delle sorprese più positive di questa stagione, ...

Infortunio Bentancur - salta Juventus-Inter?/ Ultime notizie - tegola per Allegri : problema alla schiena - IlSussidiario.net : Infortunio Bentancur, salta Juventus-Inter? Ultime notizie, tegola per Allegri: problema alla schiena per il centrocampista.

Juventus - Emre Can rientra e torna al gol - tegola Barzagli : si teme un lungo stop : Questa mattina, la Juve ha svolto il secondo allenamento settimanale in vista della partita contro l'Inter. Per i bianconeri la sfida di venerdì è ormai dietro l'angolo e Massimiliano Allegri sta già pensando alle scelte di formazione. Per la partita contro i nerazzurri, la Juventus potrebbe non avere a disposizione Alex Sandro e Sami Khedira ai quali si sarebbe aggiunto anche Andrea Barzagli. Il numero 15 bianconero, come ha comunicato il club ...

Juve - altra tegola per Allegri : si ferma ancora Khedira : Non c'è davvero pace per Sami Khedira , il cui inizio di stagione è costellato dagli infortuni. Dopo il risentimento al flessore della coscia sinistra patito in Champions League con il Valencia e ...