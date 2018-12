Il calcio alla radio | Mandzukić e Alfonso Gatto

Tabellone Coppa Italia calcio - gli incroci dagli ottavi alla finale. Quando entrano in scena le big? Tutte le date e il calendario : Entra nel vivo la Coppa Italia, che allinea il proprio Tabellone agli ottavi di finale, momento in cui entrano in scena le formazioni più importanti del panorama calcistico Italiano, quelle di prima fascia della Serie A. A raggiungere il quarto turno della competizione sono state otto squadre di Serie A (Sampdoria, SPAL, Sassuolo, Torino, Genoa, Bologna, Chievo e Cagliari), due di Serie B (Benevento, Crotone e Cittadella), sei di Serie C ...

calciomercato - la clamorosa bomba : “sto provando a portare Messi alla Juve attraverso uno scambio” : La Juventus si prepara a scendere in campo per la 17^ giornata del campionato di Serie A, big match contro la Roma con la squadra di Massimiliano Allegri che non ha intenzione di fermarsi. Nel frattempo clamorosa bomba di Alessio Sundas, agente ed intermediario attraverso un filmato diffuso dalla SportMan: “Il Napoli non mi ha risposto per Messi, sono arrivato alla conclusione che la soluzione ideale sarebbe la Juventus, uno scambio ...

calciomercato – Fabregas lascia il Chelsea? Dalla Francia il sogno di mercato del Monaco : Stampa francese: il Monaco pensa al colpo Fabregas a gennaio E’ Cesc Fabregas il sogno di mercato del Monaco, a quanto riporta ‘L’Equipe’ il centrocampista del Chelsea è nella lista dei desideri del club monegasco per la sessione invernale di mercato. Al momento la strada per portare il giocatore spagnolo 31enne nel Principato sembra in salita ma sotto traccia il Monaco sta lavorando anche ad altri colpi di mercato, ...

calciomercato Napoli - il PSG vuole Allan : primi contatti tra club : Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, il centrocampista del Napoli sarebbe stato messo nel mirino dal PSG , alla ricerca di un profilo simile al suo in vista di una ...

Serie A - sessione di calciomercato prolungata? “Oggi verrà ufficializzata la richiesta alla FIFA” : Il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina ha parlato della possibilità di prolungare la finestra di calciomercato in Serie A “La chiusura del mercato invernale al 31 gennaio? E’ una opportunità che la Federazione ha offerto prestando attenzione a quello che avviene negli altri campionati europei: l’Italia era l’unica nazione dove il calciomercato chiudeva prima di tutti gli altri. Abbiamo dato questa ...

E' firmata da Andrea Freccero la nuova mascotte del Trofeo Valle d'Aosta calcio Aosta -Al via un concorso per trovare ora il nome alla nuova ... : Nasce dalla matita del famoso illustratore e fumettista genovese Andrea Freccero la nuova mascotte del Trofeo Valle d'Aosta Calcio. "Di concerto con il Direttivo " spiega Renzo Bionaz, presidente del ...

calciomercato Inter - sfida alla Juventus per Tonali - Andersen e Todibo : Calciomercato Inter – Il mercato sta per entrare nel vivo e quali protagoniste possono essere migliori di Inter-Juventus? Il derby d’Italia entra dunque nel vivo sul mercato, con colpi che potrebbero fare la differenza sulle rose che verranno. Juventus, non solo giovani —> il colpo Pogba non si molla Joachim Andersen: Inter e Juventus stanno […] L'articolo Calciomercato Inter, sfida alla Juventus per Tonali, Andersen ...

calciomercato Milan - per Muriel nuove conferme dalla Spagna : Calciomercato Milan – dalla Spagna giungono nuove conferme sul fatto che la dirigenza del Milan negli scorsi giorni ha contattato il Siviglia per effettuare un sondaggio sul possibile ritorno in Serie A di Luis Muriel. L’attaccante colombiano, che nei precedenti anni aveva giocato molto con la maglia della squadra andalusa, con l’approdo in panchina di […] L'articolo Calciomercato Milan, per Muriel nuove conferme dalla ...

calciomercato - sì alla proroga : la finestra invernale chiude il 31 gennaio : La Lega Serie A fa retromarcia sulla finestra invernale del Calciomercato. La Confindustria del calcio italiano aveva infatti fissato le date per il mercato di riparazione tra il 3 e il 18 gennaio ...

Fantacalcio : dalla rivelazione Piatek al flop Dzeko - tante le sorprese alla 16ª di Serie A : Ad inizio anno tra i big della Serie A c'erano sicuramente i vari Dzeko, Higuain, Dybala, seguiti poi da alcuni attaccanti che avrebbero dovuto incidere di più come Simeone, Berardi, Schick, Belotti e Antenucci. Ora la situazione è ben diversa. Caputo e Mandzukic sono diventati imprescindibili, così come la vera rivelazione Piatek che viaggia ad una media di quasi un gol a partita. Per il Fantacalcio il consiglio riguardo gli attaccanti che ...

