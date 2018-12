I laboratori del Montani in un video | docenti e studenti tra scienza e conoscenza

Tutti i col laboratori “licenziati” da Trump del 2018 : (foto: Joe Raedle/Getty Images) L’ultimo ad andarsene nel 2018 (almeno finora) è un nome eccellente: Jim Mattis. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è la decisione di Donald Trump di ritirare le truppe americane dalla Siria. Oltre alla metà di quelle presenti in Afghanistan. Il segretario alla Difesa è l’ultimo esponente di spicco, in ordine di tempo, ad abbandonare Trump . Neanche due settimane prima l’aveva fatto un altro generale: John ...

Zucchero del DNA ricreato in laboratori o simulando le condizioni dello spazio interstellare : Riprodotto in laboratorio lo Zucchero del DNA ricreando il processo di sintesi tipico dello spazio interstellare : il risultato, i cui dettagli sono stati pubblicati Nature Communications, è stato ottenuto dal gruppo del Centro di Ricerca Ames della NASA, coordinato da Michel Nuevo. La molecola riprodotta è il deossiribosio, uno Zucchero semplice parte della struttura della doppia elica del DNA: è stato sintetizzato, insieme ad altri zuccheri ...

Clab - al via la II edizione del laboratori o per creare e innovare dell'Università del Salento : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di ...

Natale Mediaset 2018 : lo spot di auguri ai telespettatori dai collaboratori dell'azienda (video) : Vi abbiamo già mostrato le coreografie natalizie organizzate da Mediaset e in onda dall'8 dicembre fra bumpers addobbati e i loghi di rete alternati alla scritta "auguri". Da oggi va ad aggiungersi la campagna di spot augurali per le festività 2018.Saranno divisi in tre diversi spot e saranno in onda fino al 6 gennaio 2019. Protagonisti undici professionisti di Mediaset - ripresi con nome e cognome in ambiente lavorativo e domestico - ...