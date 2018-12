adnkronos

: Una scoperta eccezionale ?? Quello che vedete nella foto Ansa qui sopra è l’ultimo ritrovamento di Pompei. Uno splen… - Corriere : Una scoperta eccezionale ?? Quello che vedete nella foto Ansa qui sopra è l’ultimo ritrovamento di Pompei. Uno splen… - fisco24_info : Eccezionale scoperta a Pompei : - SaraTiraboschi : RT @globalistIT: -

(Di domenica 23 dicembre 2018) Selle di questo tipo sono state utilizzate nel mondo romano a partire dal I secolo d.C. ed in particolare in ambito militare. Le giunzioni ad anello erano quattro per ogni bardatura e servivano a ...