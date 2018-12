Bufera Inter | Nainggolan sospeso per motivi disciplinari

Icardi nella Bufera - tifosi dell’Inter furiosi : l’attaccante troppo ‘allegro’ alla festa di Wanda Nara [VIDEO] : Wanda Nara festeggia il compleanno e l’attaccante dell’Inter Mauro Icardi si scatena portando alla reazione da parte dei tifosi nerazzurri. Sono appena passate 24 ore dalla sconfitta nella gara di campionato dell’Inter contro la Juventus e l’attaccante ‘festeggia’, non sono mancate le critiche sui social negli ultimi minuti. Buona prestazione per la squadra di Luciano Spalletti che nel primo tempo aveva impensierito la retroguardia ...

Toninelli intervistato dai bambini “Alla lavagna” - Bufera sulla Rai : “Nemmeno l’Istituto Luce” : Anche dopo la messa in onda della puntata di Alla Lavagna con il ministro Danilo Toninelli, la Rai finisce nella bufera: "Anche dopo la messa in onda della puntata con Toninelli, sul Web numerosi utenti hanno protestato contro la Rai: "Una classe piena di bambini, i sorrisi plastificati, le telecamere, le domande già preparate, alla lavagna il ministro dell'interno a parlare di sovranismo o il ministro delle infrastrutture a parlare di non so ...

Bufera Juventus - colloquio Chiellini-Mazzoleni durante l’intervallo contro il Milan : la tv inglese indaga - la ‘richiesta’ del difensore bianconero [VIDEO] : Nella giornata di ieri è andata in scena la partita valida per la Nations League, si sono affrontate Italia e Portogallo, buona prestazione per la squadra di Roberto Mancini, uno dei migliori sicuramente Giorgio Chiellini, così come Verratti, Barella ed il solito Insigne. Ma nelle ultime ore il difensore della Juventus è finito nella Bufera, sul web sta circolando un video in occasione della partita di campionato contro il Milan che ha ...

Federer nella Bufera : 'E' in conflitto interessi' : ' La gente vuole veder giocare Federer sul campo centrale e vuole vederlo giocare all'orario migliore, cioè in prima serata - ha aggiunto il n.1 al mondo - . Bisogna rendersi conto che Roger è una ...

Salvini intervistato dai bambini “Alla lavagna” - Bufera sulla Rai : “Propaganda rivoltante” : Il format del nuovo programma prevede che i bambini vestano i panni dell'intervistatore e pongano domande di politica agli ospiti presenti. La prima puntata ha visto la partecipazione del ministro dell'Interno Matteo Salvini, al quale i bambini hanno fatto domane su razzismo, immigrazione e vita privata.Continua a leggere

Frasi razziste : Troiani nella Bufera «Pronti alla mobilitazione - intervenga il prefetto» : Aggiungo con amarezza che non c'è poi da meravigliarsi troppo dei rutti verbali del vicesindaco di Civitanova che esprimono perfettamente la cifra culturale e politica dell'attuale classe dirigente ...

Scandalo Football Leaks - è un terremoto : l’Inter nella Bufera e le rivelazioni clamorose su Juventus e Milan [DETTAGLI] : Sono ore caldissime per quanto riguarda il calcio europeo e che tocca personalmente il calcio italiano, lo Scandalo Football Leaks potrebbe portare conseguenze per il futuro. Partiamo da due situazioni legate al Fair Play Finanziario, quelle di Psg e Manchester City. Secondo l’inchiesta pubblicata da Espresso, Equipe e Spiegel, la Uefa, con Platini presidente e Infantino, all’epoca suo vice, avrebbe aiutato Psg e Manchester City a ...

Infantino nella Bufera - pesanti rivelazioni di Football Leaks : la FIFA interviene a difesa del suo presidente : Secondo le rivelazioni di Football Leaks, l’attuale presidente della FIFA avrebbe aiutato Psg e City a ricevere sanzioni meno rigorose in tema di FPF “È sempre una sfida cambiare le cose, andare avanti e riunire le persone per fare meglio le cose. E poiché stiamo attuando risolutamente le riforme della FIFA, mi è sempre stato chiaro che avrei dovuto affrontare una forte opposizione, specialmente da parte di coloro che non ...

Pd : "Manipolata intervista Dijsselbloem". Bufera su M5s : ... rilasciata all'emittente Class Cnbc, "ha dei pro e dei contro: uno dei contro è che se ci sono problemi e l'economia implode, questo si ripercuote sull'intera economia. Il pro è che basta che l'...

"Truccata l'intervista a Dijsselbloem" - Bufera sui Cinquestelle : Questo, aggiunge, 'ha dei pro e dei contro: uno dei contro è che se ci sono problemi e l'economia implode, questo si ripercuote sull'intera economia. Il pro è che basta che l'Italia lo capisca, che i ...

'Truccata l'intervista a Dijsselbloem' - Bufera sui Cinquestelle : Questo, aggiunge, 'ha dei pro e dei contro: uno dei contro è che se ci sono problemi e l'economia implode, questo si ripercuote sull'intera economia. Il pro è che basta che l'Italia lo capisca, che i ...

M5s nella Bufera - "falsificata l'intervista a Dijsselbloem". Il confronto con l'originale : Un " Golpe finanziario contro l'Italia ". Questo il titolo del video , con oltre 220mila visualizzazioni, che circola sulla pagina ' Movimento 5 Stelle Europa '. Si tratta di un'intervista a Jeroen ...