Trono Over | Giuliana Brasiello attacca Sossio | ' Fino a poco tempo fa mi scriveva'

UOMINI E DONNE / Barbara De Santi : 'Alfonso mi piace molto - ma per scaramanzia...' - Trono Over - : UOMINI e DONNE, anticipazioni Trono Over. Barbara De Santi contro Gemma Galgani: l'opinione della dama sulle conoscenze della 'rivale'

Uomini e Donne/ Gemma Galgani : un nuovo amore per il 2019? - Trono Over - : Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over. Barbara De Santi e Alfonso nuova coppia del programma? La dama si sbilancia e svela che...

Anticipazioni Trono Over - Armando sarebbe fidanzato fuori dallo studio : Questa settimana sono state registrate le nuove puntate del Trono Over di Uomini e Donne che molto probabilmente vedremo in onda il nuovo anno, visto che dalla prossima settimana fino al 7 gennaio il programma si fermerà per le vacanze natalizie. Al centro dello studio si sono seduti Armando Incarnato e Noel Formica che si sta sentendo anche con Riccardo Guarnieri, l'ex di Ida Platano e reduce dall'esperienza di Temptation Island. Noel ha ...

UOMINI E DONNE / Barbara De Santi parla di Gemma Galgani : "E' la più furba di tutte…" - Trono Over - : UOMINI e DONNE, anticipazioni Trono Over. Barbara De Santi e Alfonso nuova coppia del programma? La dama si sbilancia e svela che...

Uomini e Donne - Trono Over : RICCARDO si insinua tra ARMANDO e NOEL : RICCARDO Maria Guarnieri è ufficialmente tornato nel trono over di Uomini e Donne e già si sta facendo notare: dalle prime anticipazioni apparse sul web, pare che l’ex di Ida Platano stia interferendo nel complicatissimo rapporto tra ARMANDO Incarnato e NOEL Formica. Nelle recenti puntate del dating show condotto da Maria De Filippi, RICCARDO è ritornato in studio e ha dichiarato di considerare chiusa per sempre la sua relazione con Ida; ...

Programmazione Uomini e donne : Trono Over e classico in pausa natalizia dal 22 dicembre : Mancano solo pochi giorni a Natale e, come di consueto, il palinsesto pomeridiano di Canale 5 si prepara a delle variazioni che coinvolgeranno anche Uomini e donne, il popolare dating-show condotto da Maria De Filippi. Gli anni scorsi il programma era andato in vacanza per tutto il periodo dedicato alle festività natalizie, tornando regolarmente dopo l'Epifania. La decisione di Mediaset non sarà diversa dal solito per questa fine 2018 e inizio ...

Angela del Trono Over - ecco che faceva prima di arrivare a Uomini e Donne : Dopo Gemma Galgani c’è lei, Angela Di Iorio. È una delle dame del trono over di Uomini e Donne più chiacchierate e la seconda ‘preda’ di Tina Cipollari. La Vamp l’attacca praticamente a ogni puntata. Soprattutto perché Angela, campana classe 1949, ha avanzato richieste ben precise ai suoi pretendenti: è alla ricerca di un uomo che le consenta di vivere dignitosamente, qualcuno che le dia sicurezze economiche per permetterle di pensare con ...

Trono Over : Sebastiano offende Gemma. Maria De Filippi lo rimprovera : Gemma attaccata da Sebastiano del Trono Over: interviene la De Filippi E’ appena finita l’ultima puntata della settimana del Trono Over di Uomini e Donne. E in questa circostanza Sebastiano ha offeso Gemma Galgani. Il motivo? L’uomo, durante il confronto con un’altra dama, ha fatto una battuta di cattivo gusto sulla ex di Giorgio, asserendo: “Rocco ogni tanto posteggia la mummia…” Una battuta poco ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 19/12 : La nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne riparte con la discussione accesissima tra Armando e Noel. Il cavaliere tenta in tutti i modi di riconciliarsi con lei fino alla fatidica domanda “Vuoi che io esca dalla tua vita?” Dopo un romantico ballo tra le coppie scatta di nuovo la bagarre tra Gemma e Rocco. La dama non è felice di alcuni comportamenti che ritiene altalenanti. Gianbattista e Claire seduti al centro dello ...

Uomini e donne - Gemma Galgani insultata al Trono Over : 'Posteggia la mummia' - lei perde il controllo : Sebastiano Mignosa , Denise e... Gemma Galgani . Nella puntata di oggi, mercoledì 19 dicembre, di Uomini e donne , a tirare in ballo proprio la dama di Torino nella discussione tra i due giovani ...

Anticipazioni Trono Over - Barbara De Santi litiga con Alessio Mancini : Le Anticipazioni del Trono Over di Uomini e Donne (puntate registrate sabato) ci rivelano novità e particolari scottanti. C'è stata un'accesa discussione tra Barbara De Santi e il suo ormai ex corteggiatore Alessio Mancini, e tra Gianluca e Roberta che già da un po' di mesi si frequentano senza arrivare a un punto. Alessio Mancini ha conosciuto Laura e ha spiegato che si stanno frequentando da una settimana e si trovano bene. Subito è ...

Uomini e Donne Trono Over : Gianni attacca Sossio dopo la puntata : Uomini e Donne, dopo la puntata del Trono Over Gianni si scaglia contro Sossio: l’attacco sui social Non corre buon sangue tra Gianni Sperti e Sossio Aruta a Uomini e Donne. L’ultimo scontro tra i due, come molti avranno avuto modo di vedere, si è consumato per esempio durante l’ultima puntata del Trono Over. Il […] L'articolo Uomini e Donne Trono Over: Gianni attacca Sossio dopo la puntata proviene da Gossip e Tv.

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 18/12 : Si riparte dal recall della puntata di ieri: Raffaele ha letto la lettera in rima per Babbo Natale calandosi nei panni di Angela, una lettera ironica nella quale evidenzia come lei sia attaccata ai beni materiali piuttosto che a quelli sentimentali. Angela la prende sportivamente però poi incalza il suo critico numero 1, Gianni, affinché dica pubblicamente che lei qui in trasmissione ci può stare perché è a sua volta interessata all’amore. ...

Trono Over Uomini e Donne - Gianni contro Sossio : “Ti tiro una…” : Gianni Sperti sbotta contro Sossio Aruta del Trono Over di Uomini e Donne E’ appena finita una nuova puntata di Uomini e Donne. E in questa circostanza ad aver fatto parlare sono stati Sossio e Ursula. Quest’ultima è stata criticata un po’ da tutti perchè ha deciso di continuare a frequentare Sossio. E ad averla attaccata maggiormente è stato Armando, il quale ha dichiarato di essersi sentito usato solo per far ingelosire ...