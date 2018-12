Per Serj Tankian non ci sarà un nuovo album dei System of a Down | “Ci abbiamo provato”

optimaitalia

(Di sabato 22 dicembre 2018)A pochi giorni dalle dichiarazioni di Shavo Odadjian sulper la band di "Toxicity",azzera ogni aspettativa: ildeiof anon ci. Il bassista, intervistato su Consequence of sound, aveva detto che sia lui che Daron Malakian, chitarrista della band, avevano un consistente numero di materiale su cui lavorare e che non vedeva l'ora di registrare e pubblicare, e sulla possibilità di unaveva detto: «Potremmo riuscire»., invece, in un'intervista rilasciata a Rolling Stone USA il 20 dicembre, usa la schiettezza. Sì, è vero che la band è ancora integra per il tour - il 17 maggio a Columbus e il 18 maggio a Chicago - ma suldeiof aè bene non avere speranze. «Ciprovato», dice, «ma non siamo in grado di guardarci negli occhi e non perché siamo pigri. Siamo amici, siamo in ...