: Mentre i nostri governanti giocano goffamente a #Monopoli, il Parlamento rischia di non poter esaminare la manovra… - ivanscalfarotto : Mentre i nostri governanti giocano goffamente a #Monopoli, il Parlamento rischia di non poter esaminare la manovra… - TelevideoRai101 : Manovra, Fico: il Parlamento è centrale - MediasetTgcom24 : Manovra, Fico: 'Il Parlamento è e deve rimanere centrale' #robertofico -

"Molti si lamentano del fatto che la legge non è stata discussa dale hanno ragione, ma ciò non succede solo da oggi". Lo ha detto il presidente della Camera,, parlando del "rapporto difficile tra governo e Camere, sempre esistito". "Noi- dice- dobbiamo far sì che questa cosa non succeda più" perché "Ilè e deve rimanere"."Le istituzioni ci sono, sono forti, sono istituzioni repubblicane ben salde",aggiunge, ribadendo il suo impegno per far arrivare meno decreti leggi.(Di sabato 22 dicembre 2018)