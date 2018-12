Insegnanti sostegno | aumentano i disabili ma nel 2018 zero assunzioni E metà

Insegnanti sostegno - governo blocca la riforma Renzi e riparte da zero. Ma a gennaio è rischio cortocircuito : Indietro tutta: la riforma del sostegno cambia di nuovo. La Buona scuola dei governi Renzi-Gentiloni aveva preparato una piccola rivoluzione; il governo Lega-M5s ha detto che è tutto da rifare. O meglio: il testo sarà rivisto, perché non convinceva famiglie e associazioni. In futuro si programma una riforma più soft, che lascia comunque alle scuole la decisione sul numero di ore da assegnare per ogni ragazzino, guardando più al contesto ...

Scuola - Bussetti annuncia ‘reclutamento 40mila Insegnanti specializzati sul sostegno - 16mila nel 2019’ : Il ministro dell’istruzione, Marco Bussetti, è intervenuto alla cerimonia organizzata per la Giornata Nazionale del Cieco a Milano: nell’occasione, il titolare del dicastero di Viale Trastevere ha parlato del programma di Governo in relazione al sostegno nella Scuola. ‘Uno dei primi problemi della Scuola è quello riguardante l’assenza di insegnanti specializzati, un tema che si propone sistematicamente ogni anno ...

Scuola : 60mila supplenze in deroga per Insegnanti di sostegno agli alunni disabili : Non meno di 60mila , in Italia, le supplenze in deroga per il sostegno agli studenti con disabilità . Una questione annosa, che si ripercuote sulle spalle degli alunni disabili, prede della ...

Finti Insegnanti di sostegno - rogo per far sparire le prove : Altro che vandalismo, altro che episodio scellerato e fine a se stesso. Era un attentato mirato, con una precisa strategia criminale finalizzata, che puntava ad un obiettivo in...

Finti Insegnanti di sostegno - rogo per far sparire le prove : Altro che vandalismo, altro che episodio scellerato e fine a se stesso. Era un attentato mirato, con una precisa strategia criminale finalizzata, che puntava ad un obiettivo in particolare: ...