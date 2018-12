Viva Sophia

F3 - le rivelazioni di Sophia Floersch : “sono Viva per miracolo - ecco a cosa ho pensato in quei terribili momenti” : La tedesca ha concesso la sua prima intervista dopo l’incidente di Macao, avvenuto esattamente un mese fa E’ passato un mese dal terribile incidente di Macao, quando Sophia Floersch si schiantò a tutta velocità contro le barriere esterne del circuito. Momenti terribili, attimi interminabili che la tedesca ha ancora impressi nella mente. Lapresse A poche settimane dal crash, Sophia è tornata a parlare per la prima volta, ...