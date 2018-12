Riassunto del daytime di Amici18 del 21 12

Il Paradiso delle signore - Riassunto episodio 21 dicembre : Vittorio va in Svizzera : Oggi pomeriggio a partire dalle 15.30 è andata in onda su Rai 1 una nuova puntata de "Il Paradiso delle signore", nel quale sicuramente non sono mancati i colpi di scena e gli intrighi tipici della nota soap opera italiana. In primo luogo abbiamo avuto il viaggio intrapreso da Vittorio per salvare i grandi magazzini in cui lavora e abbiamo avuto un assaggio della perspicacia di una delle nuove veneri. Dove eravamo rimasti: episodio del 20 ...

'Il Paradiso delle signore' - Riassunto puntata del 20/12 : la decisione di Nicoletta : Il 20 dicembre è andata in onda su Rai 1 alle 15.30 una nuova puntata della soap italiana "Il Paradiso delle signore". Oggi infatti è stata trasmesso l'episodio numero 74 in cui al centro di tutte le scene abbiamo avuto il personaggio di Nicoletta, alle prese con una delle scelte più importanti della vita di una donna e le riflessioni di Vittorio che lo condurranno ad ideare un piano per salvare il Paradiso. Dove eravamo Nella puntata andata in ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 20/12 : Apertura con l’ingresso dei cinque tronisti e riflettori puntati su Andrea, uscito in esterna con Federica e Arianna. Le due ragazze scendono in studio e si mostrano perplesse alla notizia che lui ha voluto vederle entrambe nello stesso posto “per notare di più le differenze tra l’una e l’altra”. Partono le immagini della prima, con Arianna, sul terrazzo della “casona” interna agli studi Elios. Il tronista non fa mistero della sua attrazione per ...

Riassunto del daytime di Amici18 del 19/12 : La nuova puntata del daytime di Amici 18 inizia in compagnia dei tre supporter Lorella, Paolo e Marcello e, a seguire, il consueto Riassunto di quello che vedremo succedere nella scuola. I ragazzi sono tutti riuniti in sala relax e Giordana riceve non uno ma due mazzi di rose dal suo misterioso ammiratore! Nella squadra Atene vorrebbero proporre un cambio di squadra tra Daniel e Jefeo. Daniel sostiene che i suoi compagni di squadra gli parlino ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 19/12 : La nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne riparte con la discussione accesissima tra Armando e Noel. Il cavaliere tenta in tutti i modi di riconciliarsi con lei fino alla fatidica domanda “Vuoi che io esca dalla tua vita?” Dopo un romantico ballo tra le coppie scatta di nuovo la bagarre tra Gemma e Rocco. La dama non è felice di alcuni comportamenti che ritiene altalenanti. Gianbattista e Claire seduti al centro dello ...

L'amica geniale - Riassunto dell'ultima puntata : Raffaella in lacrime durante il matrimonio : Ieri sera in prime time su Raiuno è andata in onda la quarta e ultima puntata della fiction L'amica geniale trasmessa in queste settimane con un grandissimo successo di ascolti. Una puntata ricca di colpi di scena, durante la quale abbiamo visto che Raffaella (Lila) ha coronato il suo sogno d'amore con Stefano ma ha dovuto fare i conti con le minacce dei Solara mentre Elena, pur di imitare la sua amica, ha finto interesse per il meccanico del ...

'L'amica geniale' - Riassunto dell'ultima puntata : Stefano tradisce la fiducia di Lila : Ieri sera è stata trasmessa in primetime su Rai 1 la quarta ed ultima puntata della fiction basata sul best- seller di Elena Ferrante, "L'amica geniale". La prima stagione della serie, infatti, si è conclusa con due episodi finali veramente degni di nota, grazie al matrimonio di Lila e al colpo di scena conclusivo. A dire il vero, i fan attendevano con ansia di scoprire il destino delle due protagoniste della serie e come la loro amicizia si è ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 18/12 : Si riparte dal recall della puntata di ieri: Raffaele ha letto la lettera in rima per Babbo Natale calandosi nei panni di Angela, una lettera ironica nella quale evidenzia come lei sia attaccata ai beni materiali piuttosto che a quelli sentimentali. Angela la prende sportivamente però poi incalza il suo critico numero 1, Gianni, affinché dica pubblicamente che lei qui in trasmissione ci può stare perché è a sua volta interessata all’amore. ...

Riassunto del daytime di Amici18 del 18/12 : La puntata di oggi del daytime di Amici 18 inizia con i tre supporter Lorella, Marcello e Paolo che introducono le ultime lezioni della scuola prima della pausa natalizia. In sala relax Marco e Mowgly ripassano insieme per la prossima lezione con la maestra Celentano che, poco dopo, fa l’ingresso in sala per comunicargli che dovranno studiare una sua coreografia di classico. Arianna, parlando con Giordana, le confida che secondo lei il ...

Riassunto del daytime di Amici18 del 17/12 : Prima dello speciale, Tish in sala relax è infastidita da qualche atteggiamento… Alberto prova a capire cos’abbia perché sembra arrabbiata. La cantante spiega che lei non è abituata a certi atteggiamenti, forse troppo affettuosi. Inoltre pensa che spesso certi gesti perdano di valore quando vengono fatti da tutti nei confronti di tutti. La ragazza dice di fare un discorso generale, ma secondo Alessandro si riferisce chiaramente ad ...

Nero a metà - Riassunto dell'ultimo episodio : Alba viene rapita e Malik rischia la vita : Giunge al termine la prima stagione della fiction Nero a metà con protagonista Claudio Amendola. Ieri sera, in prime time su Raiuno, è andata in onda la sesta e ultima puntata di questa prima fortunatissima stagione, la quale si è conclusa con un bel po' di colpi di scena che hanno riguardato non soltanto Carlo ma anche sua figlia Alba, la quale ha rischiato seriamente la vita. Il riassunto dell'ultimo episodio di Nero a metà: nuova vita per ...

Nero a metà - Riassunto dell'ultima puntata : Clara è viva ed è un'assassina : Ieri sera in prima serata su Rai 1 è andata in onda al'ultima puntata della serie di successo con protagonista Claudio Amendola, "Nero a metà". La fortunata fiction poliziesca della Rai, infatti, è giunta al capitolo finale dopo più di un mese di trasmissione e sei puntate andate in onda nel corso del mese di novembre e dicembre, dove in media è stata seguita da 5 milioni di telespettatori ad episodio con uno share circa del 22%. I fan ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 14/12 : Si riparte da Luigi in esterna con Sonia: lei lo aspetta a pochi metri dal tumultuoso mare invernale al riparo di una grande vetrata panoramica, esibendo con generosità quadricipiti e bicipiti femorali, ben presto i due si accoccolano tra i cuscini e le coperte e cominciano a scambiarsi paroline dolci e coccole, Luigi sente che lei ha bisogno d’affetto, ma la ragazza sottolinea che di solito fa fatica a lasciarsi andare, questa volta però, ...

Riassunto del daytime di Amici18 del 14/12 : La puntata di oggi del daytime di Amici su Real Time inizia con le lezioni anticipate, di ballo e di canto, per Arianna, Tish e Giordana oggetto di provvedimento per essere state trovate fuori dalle loro stanze dopo l’orario consentito. I ragazzi si stanno preparando per lo speciale del sabato e ai ragazzi è stato chiesto di scegliere una persona a cui dare l’immunità. La ragazza scelta era stata Giusy ma oggi, dopo un confronto con ...