PUNIZIONE A DUE IN AREA L’ultimo gol in Serie A col “tocco e tiro” dentro i 16 metri

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Minuto 78 del derby di Copa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors, al Santiago Bernabeu. Dopo tutto il carosello di avvenimenti inusuali di vario generee soprattutto fuori dal campo, che hanno reso assurdamente unica questa finale, ecco arrivare un altro momento “singolare”. Intervento col piede alto indi Pinola su Nandez; l’arbitro Cunha fischia, alza il braccio e si dirige verso il punto del contrasto: calcio dia due per il Bocai 16. Pavon tocca per Olaza, che col mancino centra in pieno la nutrita barriera del River, posta poco fuori dall’piccola.Il calcio diindiretto all’interno dell’di rigore è una fattispecie poco praticata ed applicata, e dunque rara da vedere, ma sempre viva nel regolamento del gioco del calcio. Esso è previsto nei seguenti casi:Fallo in gioco pericoloso o di ...